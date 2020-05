Nieuwe versoepelingen in Duitsland, maar ook noodmechanisme: 50 nieuwe besmettingen in week tijd per 100.000 inwoners? Terug in lockdown



Mondmaskerplicht in alle Duitse winkels MVDB ADN

06 mei 2020

15u58

Bron: ANP, Belga 3 De eerste versoepelingen van de coronamaatregelen in Duitsland hebben goed uitgepakt volgens bondskanselier Angela Merkel. Het aantal nieuwe infecties blijft relatief laag, zei Merkel na overleg met de zestien deelstaatspremiers. Daaruit kwamen ook enkele nieuwe algemene versoepelingen. Maar vooral de deelstaten zelf krijgen grote verantwoordelijkheid bij de verdere stappen.

Het verloop van de corona-epidemie in Duitsland is gunstig ondanks de vermindering van beperkingen een week geleden. “De cijfers stemmen bemoedigend”, verklaarde bondskanselier Angela Merkel woensdag. Ze waarschuwde wel dat het land nu nog pas “de eerste fase” van het virus achter zich heeft. Het gaat nog lang duren voor het helemaal voorbij is.

Gespannen

Merkel sprak na een volgens Duitse media erg gespannen overleg, waar deelstaatspremiers hebben aangedrongen op onmiddellijke versoepelingen om de economie draaiende te houden. De heropening van het land duurt volgens veel politici en mensen uit het bedrijfsleven te lang. Merkel is met de regionale regeringsleiders overeengekomen dat de deelstaten dan maar zelf gaan versoepelen wat ze voor mogelijk houden.

Sociaal contact

Wel is onder meer afgesproken dat de contactbeperkingen in beginsel tot 5 juni van kracht blijven, maar er komt ruimte voor bepaalde versoepelingen. De regeringen sloten een akkoord dat mensen die uit twee huishoudens afkomstig zijn, weer bij elkaar mogen komen. De bestaande beperkingen stipuleerden dat enkel mensen uit één huishouden samen op pad konden. Mensen dienen zich wel steeds te houden aan minstens 1,5 meter afstand.

Bepaalde deelstaten versoepelden eerder al de maatregelen. In Saksen-Anhalt mochten al tot vijf personen samenkomen en in Beieren was bezoek aan een nauw familielid toegestaan. De Duitse deelstaten voeren dus steeds meer hun eigen koers in de coronacrisis en wachten het overleg met de regering niet af.

Alle winkels open

Verder ging Merkel akkoord met het heropenen van alle winkels maandag. Tot nu mochten alleen winkels met een vloeroppervlak tot 800 vierkante meter open. In de winkels geldt overigens een mondmaskerplicht.

De regering wil daarnaast dat alle scholieren binnenkort weer naar school kunnen. Volgens de federale overheid is er genoeg vooruitgang geboekt om deze versoepelingen te steunen. In de tweede helft van mei zal er in Duitsland weer aan teamsport mogen worden gedaan, zolang iedereen 1,5 meter afstand van elkaar houdt en mensen elkaar dus niet aanraken.

De regering bracht woensdag ook goed nieuws voor de Duitse voetbalteams. De Bundesliga mag half mei herstarten, weliswaar met duels achter gesloten deuren. De Bundesliga is de eerste topcompetitie die weer van start gaat.

Als er ergens een regionale infectiehaard opduikt, moeten er dadelijk bijzondere maatregelen van kracht worden Duits bondskanselier Angela Merkel

Heropflakkering?

De deelstaten zouden verder zelf mogen beslissen over een geleidelijke opening van universiteiten, restaurants, bars, hotels, vakantieverblijven, beurzen, cosmetische studio’s, theaters, fitnesstudio’s, bioscopen en discotheken. Grote evenementen zoals festivals en sportevenementen, maar ook bijvoorbeeld straatfeesten, blijven nog verboden tot het einde van augustus.

Ook is afgesproken dat wanneer een stad of regio binnen een termijn van zeven dagen opnieuw meer dan vijftig nieuwe besmettingen telt per 100.000 inwoners, de deelstaat de lockdown weer moet invoeren. Merkel benadrukte dat het er op aan komt een mogelijke heropflakkering meteen in de kiem te smoren. “In die optiek is een met de deelstaten overeengekomen noodmechanisme belangrijk”, zei ze. “Als er ergens een regionale infectiehaard opduikt, moeten er dadelijk bijzondere maatregelen van kracht worden.”

(Lees verder onder de foto)

Kritiek

Merkel verdedigde zich tegen kritiek dat haar voorzichtigheid de economie zou ‘verwoesten’. Ze zei dat Duitsland een ‘moedig beleid’ heeft gevoerd en er in grote delen van de economie helemaal geen verboden zijn afgekondigd of beperkingen zijn opgelegd.

“We hebben niet de halve productie stilgelegd”, betoogde de bondskanselier. De regering heeft volgens Merkel begin juni ook een plan klaar liggen om de economie te stimuleren. Dat moet helpen de gevolgen te verzachten van de recessie die het virus naar verwachting veroorzaakt.

Het land van meer dan 83 miljoen inwoners heeft tot dusver meer dan 165.500 besmettingen vastgesteld. De meeste patiënten, circa 137.000, zijn al genezen. Maar naar schatting 2.000 patiënten zijn er ernstig aan toe. Meer dan 7.000 mensen zijn aan het coronavirus bezweken.

Lees ook: Beieren wacht niet op Merkel en opent eind mei hotels en restaurants