Nieuwe verdachte aangeklaagd voor 39 doden in koelwagen LH

04 maart 2020

14u38

Bron: Belga 1 In de zaak van 39 Vietnamezen die eind oktober in het Engelse Essex dood zijn aangetroffen in een vanuit Zeebrugge verscheepte koelcontainer is in Groot-Brittannië een nieuwe verdachte aangeklaagd. Dat maakte de Britse politie vandaag bekend.

Afkomstig uit Tilbury is de 27-jarige Alexandru-Ovudiu Hanga aangeklaagd voor bijstand aan illegale immigratie van niet-onderdanen van de Europese Unie tussen 1 mei 2018 en 24 oktober 2019. Hij werd eerder deze week opgepakt en verschijnt later op de dag voor een rechtbank, het Basildon Magistrates Court.

In de zaak zijn in Engeland en Ierland al meerdere mensen gearresteerd, onder wie de trucker die koelwagen had opgehaald en in Grays nabij Londen de gruwelijke ontdekking heeft gedaan, en de vrachtwagenbestuurder die de container naar Zeebrugge heeft gebracht. De eerste is op meerdere punten in beschuldiging gesteld maar ontkent onvrijwillige doodslag, de tweede probeert in Dublin zijn uitlevering aan Engeland aan te vechten. Beide zijn Noord-Ieren.

In Groot-Brittannië zijn nog drie mensen aangeklaagd. Vorige maand zijn ook in Vietnam zeven mensen gearresteerd en in beschuldiging gesteld.

Officieel luidt het dat de Vietnamese slachtoffers, onder wie twee jongens van vijftien jaar, door verstikking en oververhitting in de container zijn omgekomen. De politie gaat ervan uit dat in oktober een reeks Vietnamezen illegaal het land zijn binnengekomen en vraagt hen zich te melden, zo berichtten meerdere Britse media.