Nieuwe verdachte aangehouden voor moord op Duitse politicus Lübcke

16 juni 2019

16u34

In de zaak rond de moord op de Duitse politicus Walter Lübcke is opnieuw een verdachte aangehouden. Het betreft een 45-jarige man uit Kassel. Hij werd vanochtend rond 2.00 uur van zijn bed gelicht door een speciale eenheid van de Duitse politie. Vorige week werd er ook iemand aangehouden, maar die persoon werd snel weer vrijgelaten

Walter Lübcke werd twee weken geleden op zondagnacht omstreeks half een door een familielid gevonden op het terras van zijn woning in Wolfhagen-Istha bij Kassel, in de deelstaat Hessen. Hij bleek te zijn omgebracht met een schot door het hoofd. De kogel bleek van dichtbij te zijn afgevuurd.

De afgelopen dagen was al duidelijk geworden dat de dader mogelijk gezocht moest worden in de persoonlijke omgeving van het slachtoffer. De politie besteedde anderhalve week geleden aandacht aan de zaak in het opsporingsprogramma ‘Aktenzeichen XY ... ungelöst’.

Extreemrechts

Ondanks de vermoedens van een link met de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer wordt een politiek motief voor de moord niet uitgesloten. Lübcke werd in het verleden herhaaldelijk bedreigd door rechtsextremisten. De politie meldde in een vroeg stadium van het onderzoek dat er tot dusverre geen aanwijzingen waren dat de zaak een extreemrechtse achtergrond had.

Lübcke zat van 1999 tot 2009 voor de CDU in het parlement van de deelstaat Hessen. De afgelopen tien jaar was hij regeringspresident in diezelfde regio. Gisteren werd de politicus begraven.