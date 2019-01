Nieuwe verdachte aangehouden in Brussel die wapens zou geleverd hebben voor aanslagen Parijs KVE ADN

09 januari 2019

06u30

Bron: Belga 10 Een zekere Mohamed E. is net voor Kerstmis opgepakt in Brussel in het onderzoek naar de aanslagen in Parijs in 2015, zo schrijven La Libre en la Dernière Heure. Het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket. De man zou een rol gespeeld hebben bij de levering van de wapens die tijdens de aanslag gebruikt werden. De Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling heeft intussen zijn aanhouding bevestigd en met een maand verlengd.

Mohamed E. woont in Brussel, maar is afkomstig uit Verviers. Hij zou een rol gespeeld hebben bij de aankoop van de wapens, en dan vooral de kalashnikovs, die de terroristen gebruikten bij de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs. De man zou daarvoor in contact gestaan hebben met Mohamed Bakkali, die beschouwd wordt als één van de spilfiguren in de logistieke organisatie van de aanslagen.

Bakkali zou immers onder valse identiteiten verschillende flats en huizen gehuurd hebben waar de terroristen die de aanslagen in Parijs en in Brussel pleegden, konden onderduiken. Hij werd zowel in het Franse als in het Belgische luik van het onderzoek naar de aanslagen in Parijs in verdenking gesteld en verbleef verschillende maanden in België in de gevangenis alvorens hij aan Frankrijk werd overgeleverd.