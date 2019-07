Nieuwe veiligheidsmaatregelen in hotels op Dominicaanse Republiek moet angst van toeristen temperen ses

18 juli 2019

18u06

Bron: CNN 0 Het ministerie van Toerisme van de Dominicaanse Republiek neemt nieuwe veiligheidsmaatregelen in een poging de onrust van Amerikanen die naar het Caribisch eiland willen reizen, weg te nemen. Het voorbije jaar lieten elf Amerikaanse toeristen op mysterieuze wijze het leven op het eiland.

Zo wil het ministerie meer inspecties uitvoeren in hotels, zodat bijvoorbeeld in elke kamer van elk hotel noodinformatie beschikbaar is. Daarnaast wil het ook een noodcentrum voor toeristen openen.

“Gezien de hoeveelheid vragen die we hebben binnengekregen, moeten we concluderen dat er enige bezorgdheid is ontstaan bij sommige toeristen”, zegt Pablo Espinal van het ministerie van Toerisme aan de Amerikaanse zender CNN.

Elf Amerikanen zijn sinds juni 2018 overleden op het eiland als gevolg van acute gezondheidsproblemen. De Amerikaanse politiediensten hebben een team van onderzoekers op het eiland die helpen bij het analyseren van toxicologische testen bij de slachtoffers.

Espinal legt uit dat hotels die voorheen twee keer per jaar geïnspecteerd werden, nu vier keer aan een inspectie onderworpen zullen worden. Ook zal de drank en het eten dat aangeboden wordt, streng gecontroleerd worden. Verder is het de bedoeling dat het medisch personeel grondig gescreend wordt om na te gaan of het beschikt over de juiste vergunningen en opleiding.

Op die manier hoopt Espinal de toeristen te bewijzen dat de autoriteiten er alles aan doen om de veiligheid van toeristen in de regio te garanderen.

