Nieuwe veiligheidsmaatregelen bij herstel Notre-Dame wegens risico op loodbesmetting ttr

02 augustus 2019

17u43

Bron: belga 0 buitenland De werken aan de Notre-Dame in Parijs gaan vanaf de week van 12 augustus geleidelijk heropgestart worden, met nieuwe beschermingsmaatregelen voor de werknemers die mogelijk blootgesteld worden aan lood. Dat werd vandaag vernomen bij de prefectuur van Île-de-France.

Vorige week werd de bouwwerf stilgelegd om de voorzorgsmaatregelen voor de werknemers te herbekijken. Een rapport van arbeidsinspecteurs had aangegeven dat die maatregelen onvoldoende waren, en niet systematisch gevolgd werden.

De beroemde kathedraal werd in april getroffen door een zware brand. Er zou zeker 300 ton lood gesmolten zijn, waardoor er loodpartikels vrijkwamen.



Op welke dag de werken precies hervat zullen worden in de week van 12 augustus is nog niet beslist. Dat zal volgens prefect Michel Cadot afhangen van de installatie van bijkomende ontsmettingsinstallaties zoals voetbaden en ontsmettingsdouches, waardoor 30 tot 40 mensen tegelijkertijd op de site kunnen werken. De arbeidsinspectie heeft ook de veiligheidsprocedures voor de arbeiders herzien en goedgekeurd.