Nieuwe uitdaging: zwemmend ontsnappen uit de 'escapepool' Rik Sneijder

08 januari 2020

11u26

Bron: AD.nl 0 Een duikbrevet is niet nodig maar kunnen zwemmen is wel handig. Net als in de bekende escaperoom moet ook in de nieuwe escapepool een uitweg gevonden zien te worden. De escapepool van de Duikclub Go Dive in het Nederlandse Woerden is net officieel geopend.

Om te kunnen ontsnappen uit de escapepool, gevestigd in Woerden in de provincie Utrecht, moet men boven en onder water allerlei vraagstukken oplossen. Het is in ieder geval belangrijk om het hoofd koel te houden, weet initiatiefnemer Joep van Schaick (foto).

Er zijn weliswaar veel escaperooms maar een 'poolvariant' bestaat enkel in nog een andere Nederlandse stad, namelijk in Nijmegen. Van Schaick is blij dat zijn initiatief inmiddels realiteit is geworden. “We hebben er lang aan gewerkt en nu zijn wij gelukkig eindelijk open.''