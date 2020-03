Nieuwe uitdaging: China wapent zich tegen ‘herimporteren’ van coronavirus ADN

04 maart 2020

15u52

Bron: Belga 0 China neemt nieuwe maatregelen om zich te beschermen tegen het nieuwe coronavirus, nadat de douane bij 75 mensen die uit het buitenland waren binnengereisd besmettingen met Covid-19 heeft vastgesteld. Dat melden staatsmedia vandaag.

Volgens de Global Times zijn bij grenscontroles meer dan 6.700 mensen gevonden met symptomen consistent met Covid-19. Meer dan 770 passagiers kregen het label mogelijk coronavirusgeval en 75 testten uiteindelijk positief.

In het buitenland besmet

China spreekt in dit geval van "terugloopgevallen", want het gaat om mensen die in het buitenland besmet zijn geraakt met het virus, waarvan de verspreiding in China zelf is begonnen.



Vermijden van een ‘herimporteren’ van corona vormt een nieuwe uitdaging voor Peking, nu het aantal nieuwe binnenlandse gevallen aan het dalen is. Vandaag daalde het aantal nieuwe besmettingen voor de derde dag op rij. Er vielen wel 38 nieuwe doden.

In totaal zijn er in China 2.981 dodelijke slachtoffers gevallen door het coronavirus. Meer dan 80.200 mensen zijn besmet.

Quarantaine

Voorbeeld van een maatregel is dat wie komt uit Zuid-Korea, Japan, Italië en Iran zichzelf veertien dagen in afzondering stelt. Chinezen in het buitenland wordt ook gevraagd hun reisplannen waar nodig aan te passen.

Ondanks acties tegen "terugloopgevallen" heeft de Chinese luchtvaartautoriteit subsidies aangekondigd voor binnenlandse en buitenlandse luchtvaartmaatschappijen die ondanks de epidemie hun internationale connecties willen hernemen of behouden.

