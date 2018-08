Nieuwe uitbaters gezocht voor mooiste restaurant van Zwitserland mvdb

21 augustus 2018

00u23 0 De uitbaters van wellicht het mooiste restaurant van Zwitserland zoeken nieuwe huurders. De herberg op een klif boven het dorp Wasserauen in het noordoostelijke kanton Appenzell was tot 2014 een goed bewaard geheim voor mensen in de regio. Dat veranderde allemaal toen de Huffington Post de 'Äscher' uitriep tot een van de vijf interessantste restaurants ter wereld.

Hollywoodacteur Ashton Kutcher was dan weer lovend op de sociale media. Het hek was pas helemaal van de dam toen de foto het in 2015 tot coverbeeld van het magazine National Geographic schopte.



De kabelbaan naar de bergtop in de buurt bracht vanaf dan massa's Zwitserse en buitenlandse toeristen naar de bergtop in de omgeving. Uitbaters Nicole en Bernhard Knechtle-Fritsche, namen het restaurant in 2014 over en willen het na vier jaar rustiger aan gaan doen.

Om de toeloop de baas te kunnen schrapten ze eerder al de overnachtingsmogelijkheid. Hun drie kinderen kregen zo meer plek om te spelen. Peter Böhi, de man die de sterrrenhemelfoto maakte, vreesde in 2015 al dat zijn foto zou leiden tot een te grote toeristentoename.