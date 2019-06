Nieuwe toegift van Trump-administratie aan anti-abortusgroepen: onderzoek op geaborteerd menselijk weefsel ingeperkt kv

05 juni 2019

23u23

Bron: The Hill, BBC 0 Amerikaanse wetenschappers mogen niet langer overheidsgeld gebruiken om onderzoek te doen op menselijk foetaal weefsel. Dat deelt de Trump-administratie vandaag mee. De beslissing is een overwinning voor anti-abortusactivisten, die zich verzetten tegen het gebruik van weefsel van geaborteerde foetussen. Volgens wetenschappers speelt dergelijk weefsel echter een belangrijke rol in de zoektocht naar behandelingen voor onder andere hiv en kanker.

“Het promoten van de waardigheid van het menselijk leven vanaf de bevruchting tot de natuurlijke dood, is een van de voornaamste prioriteiten van de administratie van president Trump”, zegt het Amerikaanse ministerie van Gezondheid vandaag.

In 2018 begon het ministerie van Gezondheid met een doorlichting van alle federale onderzoeken waarbij menselijk foetaal weefsel wordt aangewend. Elk onderzoek van de National Institutes of Health (NIH) waarvoor foetaal weefsel nodig is, zal niet langer uitgevoerd worden, luidt het nu. Externe subsidieaanvragen voor projecten met dergelijk weefsel zullen bekeken worden door een ethische adviesraad. Die zal bepalen “of NIH, in het licht van de ethische overwegingen, het project zou moeten financieren”.

De Trump-administratie besliste ook om een miljoenencontract met de Universiteit van Californië in San Francisco (UCSF), die foetaal weefsel gebruikt om nieuwe hiv-behandelingen te testen, niet te vernieuwen. Het contract loopt vandaag af.

Onderzoek met geld dat uitsluitend afkomstig is uit de private sector wordt voorlopig niet aan banden gelegd.

Trump tegen abortus

Een hooggeplaatste medewerker deelde aan persbureau Associated Press mee dat de beslissing werd genomen door president Donald Trump, niet door NIH-directeur Francis Collins. Volgens de bron zouden minstens drie lopende onderzoeksprojecten door de maatregel afgevoerd worden, maar dat aantal kan oplopen tot twaalf.

Tegenstanders van abortus vragen de Trump-administratie al langer om Collins te vervangen, omdat hij vijandig zou staan tegenover antiabortusgroepen.

Trump uitte zich de voorbije jaren als een fervent tegenstander van abortus. Hij speelt daarmee in op de wensen van zijn conservatieve achterban. Ook vicepresident Mike Pence, een evangelische christen, is erg tegen abortus gekant.

Behandeling ziektes

Cellijnen die vervaardigd werden uit menselijk foetaal weefsel spelen een essentiële rol in de behandeling van ziektes zoals artritis, mucoviscidose en vaccins tegen rubella, het adenovirus, hondsdolheid, de waterpokken en polio. Volgens wetenschappers is het ook de enige manier om een behandeling te vinden voor hiv, het zikavirus en kinderkankers. Bovendien is dergelijk onderzoek al onderworpen aan strenge wetten en ethische standaarden, stellen ze.

Schending mensenrechten

Tegenstanders van abortus zeggen echter dat het onderzoek op foetaal weefsel een verouderde aanpak is en dat er modernere en meer ethische alternatieven voorhanden zijn. Anti-abortusorganisatie March for Life reageert alvast positief op de beslissing van de overheid: “Dergelijk onderzoek vormt een ernstige schending van de mensenrechten en het is niet de zaak van de overheid om het te financieren”, klinkt het.

Senator James Lankford, een Republikein uit Oklahoma, staat ook achter de beslissing: “Er is geen moment waarop een kind geen kind was”, tweette hij.

Lois Frankel, een Democratisch Congreslid uit Florida is niet opgezet met de nieuwe plannen. Volgens haar “keren de VS terug naar de middeleeuwen”. Ook haar collega Dianne DeGette noemt de maatregel “beangstigend”. “Dit verhindert alleen maar de ontdekking van meer doorbraken in de toekomst”, stelt ze.