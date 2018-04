Nieuwe tegenslag voor ouders van doodzieke Alfie (2): hun zoontje wordt definitief van machines gehaald sam avh

23 april 2018

16u38

Bron: Belga, Mirror 0 De ouders van het doodzieke Britse jongetje Alfie Evans hebben in het geschil voor een verdere medische behandeling voor het Europees Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg opnieuw een tegenslag moeten incasseren. Hun verzoek werd niet-ontvankelijk verklaard, zei een woordvoerster van het Straatburgse Hof vandaag. Daarmee blijven de vorige vonnissen van kracht. Britse rechters hadden beslist dat de levensbehoudende maatregelen voor het 23 maanden oude jongetje moesten stopgezet worden.

De kleine Alfie Evans lijdt aan een mysterieuze hersenziekte en is al een hele tijd de spil van een juridisch steekspel tussen zijn ouders en het ziekenhuis. Volgens artsen was alle hoop op beterschap al lang vervlogen, maar zijn ouders Thomas en Kate weigerden zich daarbij neer te leggen. Ze spraken na de uitspraak van een “executie”. Hun strijd tegen het gerecht blijkt vergeefs te zijn, vrijdag nog wees ook het Britse Supreme Court, de laatste rechterlijke instantie in het land, een bezwaarschrijft van de ouders af.

"Ergste nacht van ons leven"

Toen Alfie geboren werd, in mei 2016, leek alles aanvankelijk prima. Maar na een paar weken merkten zijn ouders - die in Liverpool wonen - dat zijn ontwikkeling achterbleef. “Hij hief zijn hoofdje niet op zoals andere kindjes, sabbelde niet op zijn handjes en maakte geen geluidjes”, vertellen ze. “Hij trok ook met zijn armpjes en beentjes. En zijn oogjes draaiden soms weg. Drie keer gingen we met hem bij een dokter, maar drie keer kregen we te horen dat hij gewoon een beetje ‘lui’ was.” Enkele maanden gingen voorbij en in plaats van beter ging het steeds minder goed met Alfie. Tot hij een longontsteking kreeg en nog maar moeizaam kon ademen. “In december werd hij voor het eerst aan machines gelegd”, aldus zijn ouders. “Dat was de ergste nacht van ons leven.”

In januari vertelden de dokters ons dat Alfie het niet zou halen en we bereidden ons voor op het ergste. Maar hij spartelde er toch door en begon weer zelfstandig te ademen. Af en toe bewoog hij, maar een nieuwe infectie veroordeelde hem weer tot de beademing. Met een zware cocktail van medicijnen werden intussen zijn andere symptomen – zoals de spasmen – onder controle gehouden. Zonder dat de dokters eigenlijk wisten wat er precies aan de hand was met hem”, klinkt het.

Geen hoop meer

Afgelopen zomer kregen de ouders te horen dat de toestand van de jongen uitzichtloos was en dat het ziekenhuis niets meer voor hem kon doen. Omdat Thomas en Kate niet akkoord gingen met het advies om de beademing van de jongen uit te schakelen, stapte het ziekenhuis naar het Britse Hooggerechtshof. “De dokters zeggen dat Alfie geen gevoel meer heeft en niet meer reageert op externe stimuli”, zeiden de ouders. “Maar hij beweegt, strekt zich en geeuwt bijna elke dag. En hij reageert als je hem bijvoorbeeld kriebelt.” De ouders vroegen de rechter om hun kind te mogen overbrengen naar een ziekenhuis in Italië, maar het ziekenhuis hield vol dat het legaal en in het beste belang was van Alfie om de ventilatie en intensieve verzorging stop te zetten.

De zaak ging tot bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, en belandde zo terug bij een Brits Hooggerechtshof. Daar besliste rechter Anthony Hayden dat het ziekenhuis de machines mag uitschakelen die Alfie in leven houden. Hij legde ook een datum en een tijdstip daarvoor vast, omdat het ziekenhuis niet tot een overeenkomst kon komen met de ouders. “Al zeven weken gingen voorbij sinds ik oordeelde dat Alfies situatie niet in zijn beste belang was”, aldus de rechter.

Laatste strohalm

Alfies ouders grepen vandaag de laatste strohalm bij het Europees Hof voor de Mensenrechten. Daar argumenteerden ze dat het verbod om Alfie naar Italië te brengen voor verder behandeling indruist tegen zijn recht op vrijheid. Maar ook het Straatsburgse hof wees hun bezwaar dus af. Waarom juist is nog onduidelijk.

Voor het Londense ziekenhuis, waar de jongen wordt behandeld, protesteerden vandaag tientallen sympathisanten van Alfie's ouders.

“Executie”

Alfies ouders spreken van een “executie”. Op de Facebookpagina Alfie’s Army blijven ze volhouden dat hun zoon “duidelijk kan ademen wanneer hij wil, en ook hoesten, niezen, geeuwen, zich uitrekken, slikken en spuwen, etc.” Ze stellen dat ziekenhuis “Alder Hey zijn leven wil afnemen, van ons en van hem.” Papa Tom geeft wel toe dat het kind nu frequent aanvallen kreeg, hoewel hij tekenen van beterschap had vertoond.

Wereldwijde aandacht

Alfies gevecht kreeg omwille van mediabelangstelling wereldwijde steun van duizenden mensen. Via de Facebookpagina Alfie’s Army boden ze steun, en zelfs enkele beroemdheden kwamen de jongen al bezoeken.

Meer over Alfie Evans