Nieuwe succesvolle testvlucht voor toerismeraket van Amazon-baas HAA

13 oktober 2020

17u55

Bron: AFP 0 Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf Blue Origin, opgericht door Amazon-topman Jeff Bezos, heeft met succes een nieuwe testvlucht uitgevoerd met zijn kleine raket voor ruimtetoerisme.

De capsule New Shepard werd vandaag tot boven de ruimtegrens gebracht door een kleine herbruikbare raket, waarvoor het de zevende vlucht was.

De capsule, die plaats biedt aan zes passagiers, bereikte een hoogte van 107 kilometer, zo blijkt uit de eerste gegevens.



New Shepard landde na de vlucht in een wolk van stof in de woestijn in het westen van Texas, afgeremd door parachutes. De totale vluchttijd bedroeg 10 minuten en 15 seconden.



Wanneer de eerste vlucht met passagiers zal plaatsvinden is nog niet duidelijk.

Blue Origin’s reusable New Shepard booster has landed back in West Texas, completing its seventh round-trip flight to space. https://t.co/bWJPshzBZs pic.twitter.com/ViONmZcrKU Spaceflight Now(@ SpaceflightNow) link

