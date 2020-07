Nieuwe ‘stroomstootjesmethode’ helpt mensen met jarenlange verlamming weer staan ISA

27 juli 2020

10u09

Bron: Belga 0 Wetenschappers van het Erasmus MC in Rotterdam hebben een methode ontdekt om mensen met een volledige dwarslaesie weer te kunnen laten staan. Dat doen ze door een bepaalde zenuwknoop in de onderrug te stimuleren met stroomstootjes, waardoor spierreacties in de benen worden opgewekt. Patiënten hebben bij het staan wel nog ondersteuning nodig.

Volgens het Rotterdamse universitaire ziekenhuis hebben gespecialiseerde onderzoekers de zenuwknoop, het spinale ganglion, tot nu over het hoofd gezien. "Zij waren gefocust op het stimuleren van het ruggenmerg zelf en keken niet naar de zenuwknoop. Wij hebben dit voor het eerst gedaan."

Het is nog niet mogelijk om patiënten door deze ontdekking te laten stappen. "We moeten nog uitzoeken of we hun benen een precieze loopbeweging kunnen laten maken. Hoe sterk moeten de stroompjes zijn en in welke frequentie bijvoorbeeld.”



Het onderzoek werd gedaan bij vijf mensen die minimaal vier jaar een volledige dwarslaesie hebben en sindsdien hun benen niet meer kunnen gebruiken. "Bij alle vijf de deelnemers lukte het om de bovenbeenspieren te activeren. De spieren in hun benen trokken samen. Ook spanden de benen zich zo aan dat ze strekten bij de knieën", aldus Erasmus MC.

Bij een volledige dwarslaesie komen door een breuk in het ruggenmerg signalen van de hersenen niet meer aan in de benen. Alles onder de beschadigde plek is dan uitgevallen.

Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Neuromodulation.