Nieuwe stembusgang in North Carolina omdat Republikeins volksvertegenwoordiger verdacht wordt van verkiezingsfraude KVDS

22 februari 2019

06u38

Bron: Belga, The Washington Post 0 De kiescommissie van North Carolina heeft nieuwe verkiezingen bevolen voor één zetel in het Huis van Afgevaardigden. Er wordt vermoed dat de Republikeinse kandidaat de zetel in november 2018 heeft veroverd door fraude.

Een lid van het team van de Republikeinse kandidaat Mark Harris zou stembiljetten bij volmacht hebben gewijzigd, die ingevuld waren door kiezers die op 6 november niet zelf naar de stembus konden. De beslissing van de kiescommissie komt er nadat Harris toegaf gelogen te hebben in een getuigenis. Hij gaf de schuld daarvan aan een infectie die volgens hem twee beroertes veroorzaakt had en zijn geheugen had aangetast.

Evenwicht

De nieuwe stemming zal het evenwicht in het lagerhuis niet veranderen. De Democraten veroverden er een meerderheid bij de verkiezingen. De Republikeinen van Donald Trump behielden de Senaat.





Mark Harris won de parlementszetel met 905 stemmen voorsprong op zijn Democratische tegenstander Dan McCready, volgens de resultaten die niet bekrachtigd zijn. Tot gisteren had de Republikein aan de commissie gevraagd om de resultaten te erkennen.





"Het lijkt me momenteel duidelijk dat het vertrouwen van het publiek in de verkiezingen in het negende kiesdistrict in die mate ondermijnd is dat een nieuwe verkiezing nodig is", zei Harris gisteren aan de commissie. Die stemde vervolgens unaniem voor nieuwe verkiezingen.

De datum daarvan wordt bepaald tijdens een volgende vergadering. Er zouden waarschijnlijk ook nieuwe voorverkiezingen zijn. Democraat Dan McCready zou opnieuw kandidaat zijn voor het zitje en is zijn nieuwe campagne intussen aan het voorbereiden. Of Harris zich opnieuw verkiesbaar stelt, is minder waarschijnlijk. “Zijn gezondheidsproblemen zijn reëel”, klinkt het bij zijn advocaat David Freedman in The Washington Post. “Hij heeft de dood in de ogen gekeken.”