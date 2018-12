Nieuwe stafchef Witte Huis noemde Trump in 2016 “vreselijke mens” mvdb

16 december 2018

17u54

Bron: BBC 0 Mick Mulvaney die zaterdag door VS-president Donald Trump werd benoemd tot stafchef ad interim, heeft zijn baas twee jaar geleden “een vreselijke mens” genoemd. De ultraconservatief deed dat tijdens een debat in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016.

“Ja, ik steun Donald Trump ondanks het feit dat ik hem een vreselijke mens vind”, aldus Mulvaney letterlijk. De uitspraak is destijds op video vastgelegd. Het voormalige Republikeinse parlementslid werd toen gevraagd om een reactie na het onthullen van beelden uit 2005 waarin Trump grappend zegt dat hij ‘vrouwen bij hun vagina grijpt’, de bewuste ‘grab them by the pussy’-uitspraak.

Mulvaney is nu nog actief als directeur van het management- en budgetbureau van het Witte Huis. Een woordvoerster van het budgetbureau zegt tegenover de New York Times dat de uitspraak uit een tijd dateert waarin Mulvaney en Trump elkaar nog niet kenden. “De heer Mulvaney respecteert de president en ook zijn sympathie voor hem is gegroeid”, aldus de zegsvrouw. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Mulvaney begint in januari en vervangt John Kelly, die eerder deze maand bekendmaakte te stoppen. De stafchef wordt wel eens de machtigste figuur in het Witte Huis genoemd.