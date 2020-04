Nieuwe stafchef Trump “al zeker twee keer in huilen uitgebarsten op werk” KVDS

18 april 2020

23u53 0 Hij is al de vierde stafchef van de Amerikaanse president Donald Trump en het lijkt erop dat hij nog geen drie weken na zijn aanstelling al ondervonden heeft dat het geen evidente functie is. Volgens de Amerikaanse krant The New York Times zou Mark Meadows “al zeker twee keer in huilen uitgebarsten zijn op het werk”.

Meadows miste nochtans zijn start niet. Hij voerde meteen fikse veranderingen door, ging op jacht naar lekken in het Witte Huis en kegelde vorige week zelfs perschef Stephanie Grisham buiten.

Moeite

Desondanks zou hij volgens ingewijden moeite hebben met de cultuur in het Witte Huis, die helemaal rond de stemmingswisselingen en de controledrang van de president draait. Niets is er zeker en er heerst een constante onderlinge strijd.





Meadows – die erom bekendstaat dat hij niet bang is om zijn emoties te tonen – zou volgens The New York Times al zeker twee keer in huilen uitgebarsten zijn op het werk. Een keer in het bijzijn van een jonge medewerker van de West Wing en een andere keer terwijl de schoonzoon van de president - Jared Kushner - erbij was. In beide gevallen was hij personeelszaken aan het bespreken volgens de bronnen van de krant. Het Witte Huis wil geen commentaar geven.

Desondanks zouden Trump en Meadows geen slechte verstandhouding hebben. In tegenstelling tot de drie vorige stafchefs kende Meadows de president al persoonlijk voor hij aan zijn taak begon. Hij nam daarvoor ontslag uit het Huis van Afgevaardigden, waar hij zetelde voor North Carolina. In het Congres werd hij aanzien als een nauwe bondgenoot en vertrouweling van Trump.

Anderzijds is het geen geheim dat de president emoties ziet als een teken van zwakte.

