Nieuwe Spaanse regering gaat akkoord met volksraadpleging in Catalonië in ruil voor gedoogsteun separatisten Tommy Thijs

31 december 2019

12u16

Bron: ARA, El Pais, La Vanguardia, Reuters 3 De Catalaans-republikeinse partij ERC heeft van Spaans premier Pedro Sanchez bekomen dat er een volksraadpleging komt over de resultaten van de toekomstige institutionele dialoog tussen de Spaanse en Catalaanse regeringen. Dat schrijft de Catalaanse krant ARA en wordt in andere Spaanse kranten bevestigd. De toegift maakt deel uit van het akkoord waarbij ERC gedoogsteun levert aan de nieuwe linkse regering van Sanchez, die volgende week zal worden ingezworen.

Na weken van onderhandelen kan de nieuwe Spaanse regering van de sociaaldemocratische premier Pedro Sanchez (PSOE) samen met de uiterst linkse formatie Unidas Podemos volgende week zonder ongelukken van start gaan. De minderheidsregering is daarbij wel afhankelijk van een aantal kleinere en regionale partijen, waaronder de links-republikeinse Catalaanse ERC.

De onderhandelingen met ERC sleepten de voorbije weken aan, na de verkiezingen van november. De Catalaanse separatisten legden verschillende punten op tafel, waaronder een overleg van regering tot regering tussen Spanje en Catalonië over meer bevoegdheden voor de regio.

Raadpleging

Nu blijkt dat de resultaten van die gesprekken “aan een democratische goedkeuring via een raadpleging van de Catalaanse bevolking onderworpen zullen worden”, zo is opgenomen in het akkoord tussen Sanchez en ERC. Hoe die volksraadpleging er concreet moet uitzien en wanneer ze zal plaatsvinden, is nog niet bekend. Een nieuw onafhankelijkheidsreferendum zal het in elk geval niet zijn.

Gisteren kon ERC ook al bekomen dat het Spaanse ministerie van Justitie aan het Hooggerechtshof vraagt dat hun kopman, de veroordeelde ex-vicepremier Oriol Junqueras, de gevangenis mag verlaten om zijn ambt van Europees parlementslid op te nemen. Junqueras werd in oktober tot 13 jaar cel veroordeeld voor zijn rol in het onafhankelijkheidsreferendum van 2017.

“We zijn sceptisch en willen niet naïef zijn”, aldus partijwoordvoerster Marta Vilalta gisteren. “Het kost ons moeite om deze PSOE en de regering te vertrouwen, maar dit is een opportuniteit voor het onafhankelijkheidsstreven die we moeten benutten. Het is het proberen waard.”

Dinsdag nieuwe regering

ERC organiseert donderdag een congres om het akkoord met de PSOE goed te keuren, vrijdag doet de PSOE hetzelfde met haar partijbestuur. Een dag later begint het investituursdebat in het Spaanse parlement, zondag volgt dan de eerste stemronde. Sanchez zal die waarschijnlijk niet winnen omdat daarin een absolute meerderheid nodig is. In een tweede ronde, die dinsdag op het programma staat, volstaan meer ja-stemmen dan nee-stemmen, en die zal Sanchez door de onthouding van ERC zo goed als zeker wel halen.

Spanje trok in november voor de tweede keer in een half jaar tijd naar de stembus nadat de verkiezingen van april geen werkbare meerderheid hadden opgeleverd.