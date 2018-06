Nieuwe Spaanse premier kiest voor 11 vrouwen en 6 mannen in regering BVB TT

06 juni 2018

16u20

Bron: Belga 2 De Spaanse socialist Pedro Sanchez heeft vandaag zijn nieuwe regering voorgesteld, nadat hij vorige week ex-premier Mariano Rajoy opvolgde. De nieuwe regering is pro-Europees en bestaat voor het eerst in de Spaanse geschiedenis overwegend uit vrouwen. Enkelen van hen bekleden sleutelposten.

Vrijdag heeft Sanchez zijn conservatieve voorganger Mariano Rajoy met een aangenomen motie van wantrouwen ten val gebracht. Felipe beëdigde Sanchez zaterdag. Vraag is nu hoe lang de regering het volhoudt. De nieuwe regeringspartij, de PSOE, heeft slechts 84 van de 350 zetels in het Spaanse parlement.

De nieuwe regering bestaat uit elf vrouwen en zes mannen. Er zijn vier portefeuilles bijgekomen. De nieuwe regering zal morgen de eed afleggen in handen van koning Felipe VI.

Vrouwen op sleutelposities

Topvrouw van de dienst Begroting van de Europese Unie Nadia Calviño wordt minister van Economische Zaken. Op Financiën komt María Jesús Monteiro, op Defensie Margarita Robles, op Justitie Dolores Delgado, op Arbeid Magdalena Valerio. Teresa Ribera wordt verantwoordelijk voor Milieu en Energie, Fernando Grande-Marlaska voor Binnenlandse Zaken.

Carmen Calvo, die in de socialistische regering van José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) al minister van Cultuur was, wordt vicepremier en tegelijk minister van Gelijkberechtiging. Voor Sanchez is gelijkberechtiging naar eigen zeggen één van de prioriteiten.

Minister van Buitenlandse Zaken omstreden

Een van de Europees gezinde bewindslieden is de Catalaan Josep Borrell, die de portefeuille van Buitenlandse Zaken krijgt. Borrell is een vroegere voorzitter van het Europees Parlement en is in Catalonië omstreden wegens uitspraken over het separatisme, waar hij fel tegenstander van is.

Ex-astronaut minister van Wetenschap

Twintig jaar na de eerste Spanjaard in de ruimte te zijn geworden, wordt Pedro Duque minister van Wetenschapsbeleid. Duque belandde in 1992 in de tweede 'astronautenklas' van het Europese Ruimtevaartbureau ESA. Hij kreeg een opleiding in de VS en Rusland.

In 1998 werd hij aan boord van het ruimteveer Discovery de eerste Spanjaard in de ruimte, onder meer aan de zijde van de legendarische Amerikaanse astronaut John Glenn. De shuttle voerde ook een reeks Belgische experimenten mee.

Vijf jaar later vertoefde de Spanjaard in het kader van een bemanningsruil enkele dagen in het Internationaal Ruimtestation.