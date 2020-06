Nieuwe snelwegbrug in Italië opent begin augustus HR

22 juni 2020

16u43

Bron: Belga 0 Italië De werkzaamheden aan de nieuwe brug in Genua (Italië) gaan hun laatste rechte lijn in. De stad hoopt het nieuwe viaduct tijdens de eerste dagen van augustus te openen. Oorspronkelijk was begin juli voorzien voor de opening.

Pietro Salini, de CEO van bouwbedrijf Webuild, reed maandag met één van de eerste wagens over de brug. De voorbije weken reden enkel bouwvoertuigen al over de brug. De rijbanen zijn momenteel nog niet klaar. Er wordt nog gewerkt aan onder meer het asfalt en de verlichtingspalen.

De Morandibrug in Genua stortte in augustus 2018 in. Daarbij vielen 43 doden. Het nieuwe bouwwerk is ontworpen door sterarchitect Renzo Piano, afkomstig van de havenstad. De brug is 1067 meter lang. Er is 17.500 ton staal in verwerkt.

Nalatigheid

Premier Giuseppe Conte zei in januari dat de brug was ingestort door “ernstige en onvergeeflijke nalatigheid”. Eerder zei de premier dat de exploitant van de brug, Autostrade per l’Italia, verantwoordelijk was voor de ramp. De onderneming ontkent fouten te hebben gemaakt. De uitbater stelde wel een half miljard euro beschikbaar voor de afwikkeling van de ramp.



