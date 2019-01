Nieuwe slag voor Siciliaanse maffia in Palermo ADN

22 januari 2019

15u17

Bron: Belga 0 De Italiaanse politie heeft de Siciliaanse maffia opnieuw een slag toegebracht in Palermo, waar de Cosa Nostra zich probeert te reorganiseren. Dat meldt het Italiaanse gerecht in een communiqué.

Dankzij de informatie van twee spijtoptanten kon de antimaffiapolitie van Palermo zeven personen arresteren, waarvan vermoed wordt dat er drie op 29 mei vorig jaar de vergadering van de "Cupola", de commissie van maffiabazen, hadden bijgewoond.



Het was de eerste dergelijke vergadering sinds 1993, het jaar van de arrestatie van Toto Riina, waarop nieuwe leiders van La Piovra (Octopus) moesten worden gekozen en de drugshandel en het online gokken moesten worden gereorganiseerd.

Opvolging

Tot de arrestanten behoren twee nakomelingen van historische Siciliaanse clanleiders: Leandro Greco -kleinzoon van Michele Greco aka "de paus" van de Cosa Nostra- en Calogero Lo Piccolo -zoon van de levenslang opgesloten maffiabaas Salvatore Lo Piccolo. Beide mannen namen als leiders van verschillende maffiafamilies deel aan de geheime koepelvergadering. De derde arrestant is Giovanni Sirchia, een lid van een maffiafamilie, die verantwoordelijk was voor het bijeenroepen van de geheime ontmoeting. De vier anderen die gearresteerd zijn, worden verdacht van afpersing à la maffia.

Op 4 december had de Italiaanse politie al 46 mensen gearresteerd waarvan vermoed werd dat ze tot de Cosa Nostra behoorden. Onder hen ook Settimo Mineo, die het nieuwe hoofd van Cosa Nostra in Palermo werd genoemd. Deze tachtigjarige juwelier, hoofd van het district Paglarelli (een buurt van Palermo), werd tijdens de koepelvergadering van 29 mei verkozen om de vorig jaar in de gevangenis gestorven Toto Riina op te volgen.

Twee clanbazen, die vorig jaar werden opgepakt, bevestigden als spijtoptant hun rol in de Cosa Nostra en de reconstructie van de Cupola. Ze werkten samen met Justitie en leverden de informatie die leidde tot de arrestaties van vandaag.