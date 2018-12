Nieuwe schietpartij in Amerikaanse school: tienerverdachte komt om AW

13 december 2018

16u05

Bron: Belga 1 Bij een schietpartij in een school in Richmond in de Amerikaanse staat Indiana is een tienerverdachte omgekomen. Dat melden meerdere Amerikaanse media op gezag van de politie.

De schietpartij deed zich voor in de Dennis Intermediate School, aldus de politie. De enige schutter was in een vuurgevecht verwikkeld met de politie vooraleer de hand aan zichzelf te slaan. Of het een student is, is onduidelijk. Hoeveel schoten er zijn afgevuurd en of de tiener de school viseerde, is evenmin bekend. Andere leerlingen zijn niet gewond geraakt.

De politie werd naar eigen zeggen op voorhand verwittigd dat een tiener op weg was naar de school om er geweld te plegen. De leerlingen van de school werden geëvacueerd.

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.