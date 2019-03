Nieuwe satellietbeelden tonen gigantische omvang van overstromingen in Mozambique Na de doortocht van cycloon Idai ontstond er een meer van 125 op 25 kilometer AW

21 maart 2019

14u06

Bron: The Guardian, Belga 0 Nieuwe satellietbeelden van het kuststadje Beira in Mozambique illustreren de reusachtige impact van de cycloon Idai. De afbeeldingen zijn afkomstig van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) en tonen hoe er een nieuw meer ontstond met een oppervlakte van maar liefst 125 op 25 kilometer.

De cycloon trof Beira - waar 500.000 mensen wonen - een week geleden. Met windsnelheden van 180 tot 190 kilometer per uur trok de wervelwind doorheen de kuststad. Hoewel de lokale autoriteiten een waarschuwing afkondigden, bleven vele inwoners gewoon in het rampgebied. Ze klommen op daken of in boomtoppen, en wachten daar nu op evacuatie. “Ze zijn nog in leven, maar moeten daar weggehaald worden. Het is een race tegen de klok. Elke minuut telt”, aldus de Mozambikaanse minister van Milieu Celso Correia.

Negentig procent van de gebouwen werd vernietigd, de wegen zijn beschadigd en gemeenschappen zijn onbereikbaar. Dat maakt de reddingsoperaties een stuk ingewikkelder.

“Dringende” evacuatie

Celso Correia gelooft dat er in totaal nog 150.000 personen “dringend” gered moeten worden in Mozambique. Nog volgens de minister hebben in Mozambique al 217 mensen het leven verloren. Ook zijn volgens de regering naar schatting 600.000 mensen getroffen door de cycloon, 100.000 mensen konden nog niet door hulpverleners bereikt worden.

Grootste ramp

Ook in buurland Zimbabwe zijn al 139 doden geteld. Volgens een nieuwe schatting van het WFP zijn in dat land 200.000 mensen getroffen door cycloon en de overstromingen. Zij zijn de komende drie maanden op voedselhulp aangewezen.

Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) gaat het om een van de grootste rampen die ooit ten zuiden van de evenaar werd aangericht door een cycloon.

Bekijk ook: