Nieuwe Russische robot 'kleine Igor' mikpunt van spot LVA

24 augustus 2018

00u28

Bron: BBC, Business Insider 0 Het Russische bedrijf Kalashnikov, vooral bekend om de productie van machinegeweren, stelde maandag op de militaire beurs Army 2018 in Moskou zijn nieuwe robot voor. Het publiek was weinig onder de indruk van de creatie, die lijkt te zijn weggelopen uit de film 'Aliens' uit de jaren 80.

De robot, die ondertussen officieus tot Igorek werd gedoopt, wat 'kleine Igor' betekent, is ontwikkeld voor "gevechtsdoeleinden en om ingenieursopdrachten uit te voeren", liet Kalashnikov weten in een persbericht.

Dat zal dan voor later zijn, want kleine Igor kan voorlopig nog niet bewegen. De verbeterde versie zal volgens de Russische nieuwszender Meduza op de volgende beurs in 2020 worden voorgesteld.

Igorek weegt 4,5 ton, is bijna vier meter groot en wordt bestuurd vanuit een controlekamer met kogelvrij verduisterd glas. Van daaruit kunnen zijn grijparmen worden bestuurd, die onder meer ontworpen zijn om wapens vast te houden.

Maar kleine Igor kan ook worden ingezet om de Russische oppositieleider Alexei Navalny af te voeren, zegt een Twitteraar.

Terwijl robots telkens kleiner, slimmer en leniger worden, vroegen Russen zich op de sociale media af waarom Kalashnikov zo'n robuuste en onhandige machine heeft gemaakt die niet eens kan bewegen.

"Kan iemand Kalashnikov aub de contactgegevens van Boston Dynamics geven", schreef iemand op Facebook. Hij verwijst daarmee naar het Amerikaanse bedrijf achter Cheetah, de viervoetige robot die sneller is dan wereldkampioen Usain Bolt.

Een Twittergebruiker plaatste een foto van een dronken verweerde man op handen en voeten met als onderschrift: "Kalashnikov heeft voor het eerst de menselijke versie van zijn Igorek-robot geproduceerd".

«Калашников» впервые показал гражданский концепт антропоморфного робота «Игорёк». РБК:https://t.co/JWf0ynDgJH

Сосите карамель, Бостон Динамикс! pic.twitter.com/hprOvs4yjW СмутноеВремя(@ Durevestnik) link

Iemand anders zag een opmerkelijke gelijkenis met een pluchen kat die beroemd is uit de memes.