Nieuwe Russische regering toonbeeld van "continuïteit" KVE

18 mei 2018

17u00

Bron: Belga 0 Het merendeel van de zwaargewichten in de Russische regering behoudt ook in de nieuwe ploeg zijn functie. President Vladimir Poetin begon onlangs aan zijn vierde ambtstermijn en benadrukte toen al het "extreme belang" om de "continuïteit" van zijn beleid te verzekeren.



Poetin bevestigde vandaag de samenstelling van de regering zoals voorgesteld door zijn eerste minister Dmitri Medvedev. Er zijn maar weinig veranderingen, zoals de promotie van minister van Financiën Anton Siloeanov tot nummer 2 van de regering. Dankzij Siloeanov en zijn doorvoering van strenge besparingsmaatregelen slaagde Rusland er tijdens enkele heel moeilijke jaren in het hoofd boven water te houden.



Vitali Moetko van zijn kant moet zijn portefeuille van Sport afstaan. Hij blijft wel vicepremier, maar dan belast met Bouw. Moetko was een van de spilfiguren van het dopingschandaal bij onder meer de Winterspelen van 2014 in Sotsji. Uit het zogenaamde McLaren-rapport van 2015 was gebleken dat er een door de staat gestuurd dopingsysteem in Rusland is geweest dat systematisch alle antidopingregels heeft overtreden. Atleten zouden, met medeweten van de Russische autoriteiten, op grote schaal doping genomen hebben in aanloop naar vooral de Spelen in Sotsji.

Blijven op post in de nieuwe regering: Sergej Lavrov, de onverzettelijke en gerespecteerde minister van Buitenlandse Zaken, en minister van Defensie Sergej Sjojgoe. De twee hebben de functie sinds respectievelijk 2004 en 2012.