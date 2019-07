Nieuwe rel over reddingsactie van migranten op zee: “Italië is niet van plan enige hotspot van Europa te blijven” SVM

05 juli 2019

21u52

Bron: Belga 1 Opnieuw is er een rel ontstaan over het oppikken van migranten op de Middellandse Zee. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini reageerde woest op het bericht dat 65 vluchtelingen van een overvolle opblaasboot geplukt werden. De reddingsactie gebeurde voor de kust van Libië door het schip Alan Kurdi van de Duitse hulporganisatie Sea-Eye.

Salvini eiste van zijn Duitse collega Horst Seehofer dat die zijn verantwoordelijkheid neemt. Hij wil onder geen beding dat de Alan Kurdi koers zet naar Italië, ook niet als er overeenstemming zou zijn over de verdeling van de migranten over de EU. “Als hun situatie aan boord verslechtert, is dat louter een zaak van Duitsland als vlaggenstaat, de kapitein en de bemanning. Italië is absoluut niet van plan de enige hotspot van Europa te blijven”, klinkt het uit zijn mond.

Sea-Eye liet vanavond weten dat het schip naar een Libische haven mag, maar dat aanbod van de kustwacht is afgewezen. "We gaan geen geredde mensen terugbrengen naar Libische gevangenissen om ze daar dan te laten mishandelen.”

“Snelle oplossing nodig”

De Duitse regering lijkt niet van plan haar standpunt in deze kwestie te veranderen. Berlijn vindt nog steeds dat mensen die bescherming nodig hebben geholpen moeten worden. Voorwaarde is wel dat andere landen daarmee akkoord gaan. “We willen een snelle oplossing vinden”, aldus een woordvoerder.

Een doorbraak is er voorlopig ook niet in de zaak van de Sea-Watch 3, die zonder toestemming aanmeerde in de haven van Lampedusa. Kapitein Carola Rackete wordt dinsdag voorgeleid voor verhoor omdat ze “meegeholpen zou hebben aan mensensmokkel”.