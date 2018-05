Nieuwe rechters moeten oordelen over "minder Marokkanen"-uitspraak van Geert Wilders KVE

18 mei 2018

18u10

Bron: Belga 0 Het wrakingsverzoek in de zaak van de "minder Marokkanen"-uitspraak van de Nederlandse extreemrechtse politicus Geert Wilders (PVV) is vandaag aanvaard. De rechters van het Haagse gerechtshof die volgens Wilders de schijn van partijdigheid hebben gewekt, worden van de zaak afgehaald. Dat heeft de wrakingskamer bepaald. Drie andere rechters zullen met de zaak aan de slag moeten. De behandeling van de strafzaak loopt hierdoor zeker een half jaar vertraging op.

Wilders en zijn advocaat Geert-Jan Knoops deden het wrakingsverzoek gisteren, tijdens de eerste dag van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de politicus. Het hof had daarvoor elf zittingsdagen uitgetrokken. De geslaagde wraking zal leiden tot vertraging en een streep door die planning.

De PVV-leider staat terecht voor zijn "minder Marokkanen"-uitspraken in 2014. De rechtbank veroordeelde de politicus in 2016 voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van Marokkanen, maar hij kreeg geen straf opgelegd. Zowel Wilders als het Openbaar Ministerie (OM) tekende hoger beroep aan tegen het vonnis.

Wilders wraakte de raadsheren van het hof nadat zij een aantal verzoeken van hem hadden afgewezen. De PVV-voorman wilde uitstel van het proces, om onderzoek te kunnen doen dat hij volgens hem nodig is voor zijn verdediging.

Wilders meent dat het OM met twee maten meet: terwijl hij wordt vervolgd, is een zaak tegen de links-liberale politicus Alexander Pechtold (D66) geseponeerd. Pechtold deed in februari omstreden uitspraken over Russen, maar het hof achtte een onderzoek toen niet nodig.