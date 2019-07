Nieuwe rechtbankdocumenten: El Chapo liet dokter komen om tegenstanders langer te kunnen martelen Mexicaanse drugsbaron hoort vandaag duur celstraf IB Bob van Huët

17 juli 2019

11u16

Bron: ANP, AD 1 De Mexicaanse drugsbaron Joaquín Guzmán Loera, bekend als El Chapo, krijgt vandaag in New York te horen hoe lang hij de cel in moet. De aanklagers hebben een straf van 30 jaar en een levenslange gevangenisstraf geëist voor misdaden waar de 62-jarige Guzmán schuldig aan is bevonden. Uit nieuw vrijgegeven stukken blijkt overigens nog eens hoe wreed de Mexicaan te werk ging.

Ondanks al de misdaden en wreedheden die hij beging werd El Chapo een cultheld. Volgens de New York Times komt alleen Al Capone in de buurt van de Mexicaan die volgens de aanklacht vele honderden tonnen drugs, waaronder 200 ton cocaïne, naar de Verenigde Staten smokkelde. Daarbij liet hij tientallen mensen martelen of meteen uit de weg ruimen als die een bedreiging vormden voor hem of zijn business.

Gedurende het proces, dat in november van start ging, is naar voren gebracht hoe buitengewoon wreed hij te werk ging. Tijdens de zitting voert vandaag ook nog een vrouw het woord, die Guzmán wilde laten vermoorden.

Onlangs werd nog een aantal verzegelde documenten vrijgegeven waaruit weer eens blijkt wat een monster hij was. In de oorlog die hij voerde met rivalen liet El Chapo op een zeker moment een dokter aanrukken om een door hem gemartelde man weer op te lappen. Dat bleek bepaald niet om humanitaire redenen, zoals de arts wat naïef vermoedde, maar juist om de man nog langer te kunnen martelen. Toen het slachtoffer weer enigszins was bijgekomen kreeg hij elektroden op zijn oor en werden nog wat tanden uit zijn mond gerukt.

Machtigste Mexicaanse drugscrimineel ooit

El Chapo (de Korte) is naar schatting 1,60 meter lang en al van jonge leeftijd betrokken bij drugscriminaliteit. Hij werkte voor andere bendes tot hij in 1988 voor zichzelf begon. Hij geldt als de machtigste Mexicaanse drugscrimineel ooit. Tijdens zijn dagen als drugsbaron controleerde hij ongeveer een kwart van de cocaïne die naar de VS ging. Hij stichtte het drugskartel van Sinaloa, genoemd naar de noordwestelijke deelstaat waar hij vandaan komt.

Hij werd vanaf 1993 meerdere keren in Mexico gepakt en veroordeeld, maar wist te ontsnappen. Begin 2016 werd hij in Sinaloa weer gepakt en vervolgens uitgeleverd aan de VS.

De volgens de Amerikaanse federale wet toegestane doodstraf werd uitgesloten in dit bijzondere proces na een overeenkomst tussen de VS en buurland Mexico, dat Guzman had uitgeleverd na zijn arrestatie.