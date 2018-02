Nieuwe realiteit in de VS: ouders kopen massaal kogelwerende schooltassen voor hun kinderen IVI

17 februari 2018

07u36

Bron: The Independent, The Cut 12 Het bloedbad dat de negentienjarige Nikolas Cruz heeft aangericht in een middelbare school in Florida zorgt opnieuw voor heel wat woede en ongeloof in de VS. Een strenger wapenbeleid blijft weg, en dus vragen ouders zich af wat ze zélf kunnen doen om hun kinderen te beschermen wanneer een schutter de school onder vuur neemt. Het antwoord? Kogelwerende schooltassen. De nieuwe realiteit van kinderen en hun ouders in de Verenigde Staten.

Guard Dog Security is een bedrijf in Florida dat vijf jaar geleden – na de schietpartij in de Sandy Hook basisschool in Newtown – is begonnen met de ontwikkeling van kogelwerende schooltassen. Yasir Sheikh, hoofd van het bedrijf, ziet na iedere schietpartij op een school de verkoopcijfers stijgen. “Soms zien we meteen een stijging in de bestelling, soms komt dat een paar dagen later op gang”, zegt Sheikh. De rugzakken verkopen zichzelf en hebben weinig reclame nodig, volgens Sheikh. Niet verwonderlijk als je weet dat sinds het bloedbad in Sandy Hook al meer dan 400 mensen slachtoffer zijn geworden van een schietpartij op school.

Virginia Tech

Ook Bullet Blocker verkoopt kogelwerende rugzakken. De oprichter, Joe Curran, kwam op het idee nadat hij getuige was van het bloedbad in Virginia Tech. Sinds de start van het bedrijf in 2007 heeft Curran al “duizenden rugzakken verkocht”. Ook bij hem stijgt het aantal bestellingen na elke schietpartij.

Zo’n rugzak is niet goedkoop. Curran verkoopt kogelwerende rugzakken die tussen 180 en 400 euro kosten. De hoge kost is te wijten aan de prijs van aramiden, een synthetisch vezel voor kogelwerend materiaal. Volgens Currans website kunnen de rugzakken “kogels tegenhouden van revolvers tot jachtwapens en meer”. En ook belangrijk: ze zijn voorzien van grote zijzakken om gsm’s of snacks in te steken én te koop in verschillende kleuren. Want het mag dan wel kogelwerend zijn, het is en blijft een rugzak voor kinderen.

"Beter dan niets"

Sarah Pampillonia zegt tegen The Cut - een blogsite van New York Magazine - dat ze erover nadenkt zo een rugzak te kopen voor haar vierjarig zoontje. “Ik denk niet dat ik met hem over wapens zou spreken als ik de rugzak koop. Misschien zal ik eerder zeggen dat het een magische rugzak is zoals het schild van een superhero en als hij zich ooit moet verstoppen voor de slechterik dan kan hij zijn rugzak gebruiken”, zegt de mama. Pampillonia geeft toe dat de gedachte alleen al haar misselijk maakt.

Pampillonia is niet de enige. De Amerikaanse reality ster Kim Zolciak-Biermann heeft woensdag op Instagram een foto geplaatst van de kogelwerende rugzak dat ze net had gekocht voor haar kinderen. “Het is beter dan niets”, schrijft ze.

Niet alle ouders zijn het echter eens dat een kogelwerende rugzak de oplossing is. Sommige ouders vrezen dat wanneer ze hun kind naar school sturen met zo'n rugzak, ze hen alleen maar onnodig bang maken. "Ik haat het idee dat ik mijn kinderen naar school zou sturen met zo'n soort harnas", zegt Emily Balestrin, mama van drie kinderen tussen 12 en 17 jaar. Ook Jennifer Matson betwijfelt dat de kogelwerende rugzak haar kinderen een veiliger gevoel zou geven. "Ik zou het nooit kopen. Ik vind het een vreselijk idee", zegt ze.