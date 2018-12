Nieuwe race naar de maan, veganisme wordt mainstream en angst voor nummer 9 in China: dit staat ons in 2019 te wachten LH

11 december 2018

16u19

Bron: The Economist 0 Het toonaangevende tijdschrift The Economist publiceert elk jaar een speciaal nummer waarin de redactie voorspelt hoe de wereld er in het volgende jaar zou kunnen uitzien. Hier zijn de opvallendste trends voor 2019:

De nieuwe race naar de maan

Vijftig jaar nadat Neil Armstrong zijn “gigantische sprong voor de mensheid” maakte, zullen drie ruimte-expedities opnieuw hun weg vinden naar de maan. Het meest ambitieuze programma is de Chinese sonde Chang’e-4. Daarmee zal China het eerste land zijn die op de achterzijde van de maan probeert te landen. In het verleden hebben ruimtetoestellen die kant al verkend, maar nooit eerder zette een toestel zich er aan de grond.

Dan is er het Indiase Chandrayaan-2, de tweede maanmissie van het land en zijn eerste poging om er te landen. Die landing is gepland voor begin volgend jaar.

De derde missie is een primeur. Voor het eerst wordt een maanexpeditie opgestart door een privébedrijf. Het Israëlische SpaceIL is namelijk van plan om een onbemand vaartuig naar de maan te sturen. Israël zou daarmee het vierde land ooit zijn dat een landing op de maan realiseert. De missie zou eind dit jaar moeten starten en volgend jaar in februari landen.

Tot slot zijn er ook in de VS privéondernemingen die volgend jaar hopen financiële steun te krijgen van het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA voor een lancering in 2020.

De boom van het veganisme

Millennials en celebrities hebben het voorbeeld gegeven, maar volgend jaar is het de beurt aan bedrijfsleiders en overheden. 2019 wordt volgens The Economist het jaar waarin veganisme mainstream wordt. Het blad haalt daarvoor eerst een opvallend cijfer aan: een kwart van de Amerikanen tussen 25 en 34 jaar zou veganistisch of vegetarisch zijn. Het Verenigd Koninkrijk heeft naar schatting 22 miljoen “flexitariërs”.

Volgens The Economist springen steeds meer bedrijven op de veganistische kar. Zo is McDonald’s gestart met de verkoop van McVegan-burgers. Tyson Foods, hét vleesbedrijf in de VS, heeft dan weer aandelen gekocht in Beyond Meat, een Amerikaanse fabrikant van namaakvlees. Ondertussen proberen ook meer en meer bedrijven werk te maken van vleesvervangers die er als vlees uitzien. Zo bracht de Nederlandse firma Vivera een veganistische steak uit waarvan er meteen 40.000 verkocht werden in één week tijd. Ook is er de Beyond Burger, de plantaardige hamburger die écht ‘bloedt’ en sinds november in de rekken ligt bij Tesco, de grootste supermarktketen van Groot-Brittannië.

En dan zijn er ook nog de overheden. Het schooldistrict van Los Angeles, het tweede grootste van de Verenigde Staten, besliste om tijdens dit academiejaar (2018-2019) veganistische maaltijden aan te bieden. Tot slot heeft de Europese Commissie beloofd om volgend jaar een wettelijk kader te creëren rond vegetarische en veganistische voeding.

Minder social media

2019 wordt ook het jaar van een ‘slow social’-beweging, zo is The Economist overtuigd. Meer en meer gebruikers raken de constante stroom aan notificaties, tweets en berichten beu, en daar spelen de techbedrijven nu al handig op in.

WhatsApp begon met een limiet op het aantal mensen en groepen waarnaar één bericht kan geforward worden. Instagram heeft een functie waarmee het de gebruikers herinnert aan het feit dat die alle nieuwe berichten van de laatste twee dagen reeds gezien hebben. Daarnaast heeft Instagram ook de mute-functie. Door deze knop hoef je berichten van een bepaalde vriend of vriendin niet langer op je tijdlijn te zien.

Facebook, dat ook eigenaar is van Instagram en WhatsApp, heeft dan weer een toepassing waarmee gebruikers kunnen checken hoeveel tijd ze verkwisten op het netwerk. Ze gaf ook aan dat het wil dat de tijd die mensen besteden “intentioneel, positief en inspirerend” is. Maar The Economist verwacht dat er volgend jaar nog meer veranderingen zullen doorgevoerd worden die tot meer verantwoord gebruik van sociale media moeten leiden.

De Chinese angst voor… nummer 9

De Chinese overheid maakt zich zorgen over enkele herdenkingen van gebeurtenissen uit jaren die eindigen met het nummer 9. De nervositeit bij de Communistische Partij neemt nu al toe. Volgens The Economist zal de censuurpolitie de klok rond werken om alle ongepaste verwijzingen naar die verjaardagen te schrappen. Dat zal niet gemakkelijk zijn, want de lijst is lang.

Helemaal bovenaan staat de 30ste verjaardag van de studentenopstand op het Tiananmenplein, die bloedig onderdrukt werd. Andere verjaardagen worden door de Communistische Partij herdacht, maar de Chinese overheid zal toch waakzaam blijven. Als voorbeeld neemt The Economist de 4 Mei-beweging, die volgend jaar zijn 100ste verjaardag zal vieren. Die leidde tot het ontstaan van de Communistische Partij in China, en werd tegelijk door de Chinezen aangehaald om meer vrijheid te eisen. In 1989 was de 70ste verjaardag van de 4 Mei-beweging bovendien een inspiratiebron voor de demonstranten op het Tiananmenplein.

Voor de gevoeligste kwestie moeten we misschien naar Tibet gaan. Daar zal het in maart 2019 dertig jaar geleden geleden zijn dat de krijgswet werd opgelegd in hoofdstad Lhasa. En volgend jaar wordt ook de 60ste verjaardag van de bezetting van Tibet door China herdacht. Die startte in 1959, tevens het jaar waarin de Dalai Lama, de spirituele leider van de Tibetanen, naar India moest vluchten.