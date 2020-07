Nieuwe quarantaine voor 250.000 inwoners van Manilla na stijgend aantal besmettingen KVE

13 juli 2020

15u23

Bron: Belga 0 In de Filipijnse metropool Manilla worden ongeveer 250.000 mensen opnieuw in lockdown geplaatst, als gevolg van een toename van het aantal coronabesmettingen. Dat is meegedeeld door de lokale overheid.

De inwoners van Navotas, een van de zestien steden die deel uitmaakt van de hoofdstedelijke regio, mogen gedurende twee weken enkel nog voor essentiële verplaatsingen hun huis verlaten. Naar het werk gaan blijft toegelaten en er zullen ook winkels openblijven. Restaurants zullen enkel meeneemgerechten mogen verkopen.

Burgemeester Toby Tiangco heeft aan de politie van Manilla om bijstand gevraagd, om ervoor te zorgen dat de maatregelen worden nageleefd.



Het is al de tweede keer dat Navotas in lockdown gaat. De vorige maatregel werd zes weken geleden beëindigd. De voorbije twee weken is het aantal besmettingen in een van de armste steden van Manilla echter weer toegenomen. Officieel werden er al 931 coronapatiënten en 59 overlijdens gemeld.

Koppig

"We hebben geen andere keuze, omdat de mensen zo koppig zijn", zegt burgemeester Tiangco, die daarmee verwijst naar de maatregelen rond social distancing, die onvoldoende werden nageleefd. De nieuwe lockdown zou vanaf woensdag of donderdag moeten ingaan.

Op de Filipijnen zijn in totaal al meer dan 57.000 besmettingen met het nieuwe coronavirus gemeld. Er zijn 1.599 mensen overleden aan Covid-19. De hoofdstedelijke regio is het zwaarst getroffen.



