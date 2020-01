Nieuwe protesten tegen pensioenhervorming in Frankrijk, maar enthousiasme taant SVM

29 januari 2020

18u09

Bron: Belga 0 In verschillende Franse steden zijn opnieuw duizenden mensen op straat gekomen tegen de pensioenhervorming die de regering van president Emmanuel Macron wil doorvoeren. Die regering lanceerde vorige week wel al de wet voor de pensioenhervorming. Volgens een telling van de Franse autoriteiten was deze middag 0,58 pct van de ambtenaren aan het staken, tegenover 4,42 pct op de vorige actiedag. Toen telde Binnenlandse Zaken 249.000 betogers.

De betogers verzamelden vandaag onder meer in Parijs, Marseille, Toulouse en Bordeaux. Het gaat om de achtste dag van acties sinds de vakbonden begin december voor het eerst op straat kwamen tegen de aangekondigde hervormingen. In de haven van Marseille waren er blokkades en stakingen, in Toulouse werd een vestiging van de Galeries Lafayette bezet door betogers. In Parijs verzamelden ze op de Place d'Italie. Vandaar trokken ze naar het Hôtel des Invalides.

Het openbaar vervoer in Parijs verliep zo goed als normaal. Spoorwegmaatschappij SNCF meldde vooral op regionale verbindingen problemen.

Morgen houden vakbonden en regering nieuw overleg over hoe de pensioenhervorming gefinancierd moet worden. Laurent Berger van de gematigde vakbond CFDT zei op BFMTV dat de hervorming meer oog moet hebben voor sociale rechtvaardigheid. Bergers vakbond had vóór vandaag niet opgeroepen tot acties.

Meer over Parijs

Marseille

Toulouse

werk