Nieuwe protesten in Chili, grote brand in universiteit

09 november 2019



Bron: AD.nl 0 In de Chileense hoofdstad Santiago zijn vrijdag opnieuw honderdduizenden mensen de straat opgetrokken om te demonstreren tegen het beleid van president Sebastián Piñera. Daarbij plunderden vandalen een katholieke kerk. Tegelijkertijd brak er brand uit in een meer dan honderd jaar oud universiteitsgebouw.

Op het centraal gelegen plein Plaza Italia en omliggende straten in de Chileense hoofdstad riep de samengekomen mensenmassa opnieuw om economische hervormingen en het vertrek van Piñera. Ze hielden spandoeken omhoog, zwaaiden met Chileense vlaggen en lieten het licht van hun telefoons flikkeren.

Aan het einde van de middag waaiden donkere rookwolken over het centrum van de stad, afkomstig van een brand in een uit 1915 stammend gebouw van de Universiteit Pedro Valdivia. Het is nog niet duidelijk of het vuur werd aangestoken door demonstranten of uitbrak wegens een andere oorzaak. Dat wordt nog onderzocht.

Zestien brandweerploegen uit het centrum van Santiago en omliggende buurten waren vrijdagavond nog bezig om de vlammen te bestrijden. In het historische pand liggen onder meer de faculteiten tandheelkunde, gezondheidswetenschappen en diergeneeskunde. Ook het Chileense olympisch comité was enkele jaren in het gebouw gevestigd. Volgens Chileense media bestaat de kans dat het pand totaal in vlammen opgaat.

Vandalen die maskers en kappen droegen om zich onherkenbaar te maken, bestormden en plunderden in de loop van vrijdagmiddag een katholieke kerk in het centrum. Ze namen onder andere Jezusbeelden, andere religieuze voorwerpen en houten kerkbanken mee, die ze op straat in brand staken.

Wekenlange onrust

Demonstranten trekken in Santiago en andere Chileense steden al wekenlang de straat op. Ze protesteren tegen het regeringsbeleid en eisen onder andere meer sociale gelijkheid, verbeteringen in het onderwijs, gezondheidszorg en een eerlijker pensioensysteem.

De betogingen verlopen grotendeels vreedzaam, maar lopen soms ook uit op rellen met de oproerpolitie. Die reageert hard op de betogers en zet traangas en waterkanonnen in. Bij de betogingen kwamen afgelopen weken al 20 mensen om het leven en raakten meer dan 2500 mensen gewond.

