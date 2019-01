Nieuwe problemen bij zoektocht naar Spaanse peuter. Nog minstens 36 uur werk: “Julen is de zoon van ons allemaal en we blijven zoeken” bvb

19 januari 2019

13u18

Bron: Belga, Reuters, El Pais, 20 minutos 0 De zoektocht naar het Spaanse jongetje, dat nu al zes dagen in Totalan, in de buurt van Malaga, in een honderd meter diepe schacht vastzit, verloopt langzamer dan gepland. De hele nacht werd gewerkt aan de bouw van een platform waarop een grote boormachine van 75 ton stabiel moet kunnen staan. Verschillende graafmachines waren 's nachts bezig aan die werken. Er worden twee tunnels geboord om bij de jongen te komen. Reddingswerkers zijn vanmiddag gestart met het boren van de verticale bergingstunnel, nadien volgt nog een horizontale tunnel. Maar het duurt nog minstens 36 uur alvorens Julen gered zou kunnen worden.

Sinds zondag is er geen teken van leven meer van de 2-jarige Julen, maar de reddingswerkers werken verder in de hoop hem er levend uit te halen. Samen met zijn familie was Julen op uitstap. Daarbij zou de jongen in een meer dan honderd meter diepe schacht voor grondwateronderzoek gevallen zijn. Dat gat heeft een diameter van goed 25 centimeter. Met een camera werd op 75 meter diepte al een zakje gevonden met snoepgoed dat de jongen bij zich had. Los zand verhindert echter om nog dieper te kunnen kijken.

Zes volle dagen zijn al verstreken, maar iedereen die aan de zoektocht deelneemt, verzekert dat de stemming nog “buitengewoon” is. “Het enige doel is om Julen zo snel mogelijk te bereiken en dat is een enorme motivatie. De uren wegen niet, de vermoeidheid weegt niet, het niet slapen weegt niet. We hopen hem zo snel mogelijk naar zijn ouders te brengen”, aldus Rafael Gálvez, hoofd van de civiele bescherming van Malaga.

“De zoon van ons allen”

Een woordvoerder van de hulpverleners, ingenieur Angel Garcia Vidal, zei gisteravond dat het doel is om de peuter "voor maandag" te vinden. Er zijn echter nog veel onzekerheden. “Het is alsof Julen ieders zoon is. Als het je eigen zoon was, zou je hem ook zoeken, nietwaar? Wel, we zoeken hem allemaal samen”, aldus de ingenieur. “Iedereen werkt hier met enorm veel energie en verlangen om de jongen uit de put te krijgen.”

Buurtbewoners zorgen voor dekens, voedsel, water en zelfs voor onderdak voor iedereen die bij de zoektocht betrokken is.

Het bisdom Malaga heeft een beroep gedaan op zijn parochies en religieuze gemeenschappen om tijdens de eucharistieviering van dit weekend te bidden voor Julen, zijn familie en de meer dan 300 mensen die aan de reddingsoperatie werken. “We hebben verder niets anders nodig. Alles is voorbereid door overheidsinstanties. Hartelijk dank, maar breng alstublieft geen voedsel meer mee”, zegt Rafael Gálvez, hoofd van de Malaga Civil Protection Service.

Obstakels

Bij het effenen van de grond stootten de arbeiders intussen op nieuwe rotsblokken, wat voor verdere vertraging zorgt. Als het platform af is en de machine gemonteerd is, moet ze een bergingstunnel boren die loodrecht op de schacht moet staan. De boormachine van 75 ton is overgekomen uit Madrid, waar het ingezet was voor wegenwerken op een autosnelweg. In eerste instantie is het plan om op 80 meter diepte te boren. Daarna moeten ervaren mijnwerkers een verbinding met de schacht aanleggen, om met een robotcamera dieper naar Julen te zoeken. Er wordt ook een bodemradar uit Zweden ingezet.

Vanmiddag zijn de reddingswerkers gestart met het boren van de verticale tunnel. Men hoopt dat de omstandigheden beter zijn en er snel vooruitgang geboekt kan worden. Vanaf nu kan het 12 à 15 uur duren om de tunnel te boren, tenzij een rots het werk weer tegenhoudt. Daarna kan men beginnen om een horizontale gang te boren tot de put waarin Julen zit. Dat zou nog eens twintig uur kunnen duren. Het duurt dus nog minstens 36 uur alvorens Julen gered zou kunnen worden. Het is een berekening onder optimale omstandigheden en zolang alles goed gaat. “Maar we weten niet wat we onderweg gaan vinden”, waarschuwt ingenieur Vidal. Onderstaande tweet toont nog de enige optie die er is om Julen te redden: een verticale tunnel en vervolgens een horizontale tot de put waarin de peuter zit.

Ángel García Vidal, jefe del dispositivo técnico de rescate, dibuja en una libreta un esquema de los trabajos por hacer. #Toralan @FotografiaPais pic.twitter.com/887wevbRgG Paco Puentes(@ pacopuentesfoto) link

De reddingsdiensten maken zich daarnaast ook zorgen over de regen die aangekondigd is. Vanmorgen vielen al de eerste druppels in Totalan, goed vijftien kilometer ten noordoosten van Malaga. Volgens het Aemet, het Spaanse meteorologische instituut, zou de neerslag in principe “niet van grote intensiteit zijn”. Op dit moment zou de regen gestopt zijn en is het zonnig. Ook morgen wordt er nog regen verwacht.

Waterput

Totalan is een dorp in de regio van Axarquía, ten zuidoosten van de provincie Malaga. De boeren kweken daar voornamelijk avocado’s, mango’s en andere subtropische vruchten, maar krijgen er te maken met een enorm watertekort. Op sommige plaatsen worden er zelfs geen waterputten geboord, omdat er bijna geen water te vinden is, maar toch proberen velen het. Antonio Sánchez, een boer uit die omgeving, boort ook vaak naar water. “Als er geen water te vinden is, bedek ik het gat met stenen”, aldus de man. De waterput waar Julen in gevallen is, blijkt een maand geleden geboord te zijn.

Enige gespreksonderwerp

In El Palo, de wijk waar Julen vandaan komt, is de zoektocht naar het jongetje het enige gespreksonderwerp. Volgens de buren zijn de ouders “kapot van verdriet”.

Spaanse media meldden dat de ouders in 2017 hun driejarige zoon hebben moeten afgeven toen die plotseling stierf aan gezondheidsproblemen tijdens een wandeling op het strand.

Juan Manuel Moreno, de nieuwe regeringsleider van de Autonome Gemeenschap Andalusië, is rond 14.45 uur in Totalan aangekomen. Eerst heeft hij een ontmoeting gehad met de reddingswerkers en nadien heeft hij de ouders ontmoet. Dit is zijn eerste daad sinds gij gisteren is aangesteld als nieuwe regeringsleider.