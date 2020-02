Nieuwe plannen voor ‘Frozen Land’ in Disneyland Paris opgedoken ttr

13 februari 2020

11u13

Bron: dnl report 4 ‘Frozen’-fans zijn dolenthousiast over de nieuwe plannen van Disneyland Paris. Het park pakt uit met een zone die volledig in het teken van ‘Frozen’ zal staan. Niet eerder gepubliceerde tekeningen tonen hoe het nieuwe themagebied eruit zal zien.

Disneyland Paris zal niet alleen een nieuwe Marvel-zone en een Star Wars-zone openen, maar ook een zone in het thema van Frozen. In dit laatstgenoemde gebied zal een attractie komen die gebaseerd is op ‘Frozen Ever After’, een van de meest populaire attracties in Walt Disney World in Florida. Daarnaast kunnen bezoekers snuisteren in verschillende shops in kleurrijke huisjes en genieten van een hapje en drankje in de eetgelegenheden. Op de plannen is ook te zien dat er een haven met boten en een kiosk komt.

Het is nog even wachten op de opening van de nieuwe zone die in het teken staat van Arendelle, het magische koninkrijk van Elsa en Anna. De opening staat gepland voor de zomer van 2023.

‘Frozen Land’, zoals de werktitel van het project luidt, wordt ontworpen door Nederlander Michel den Dulk.

❄️ It’s time. Have a seat (trust me), grab a drink, we’re about to take you to on a detailed tour.. of Arendelle.

⚠️The upcoming information is the result of a lawful public consultation following the approval of the Land’s construction permit by the local authorities. #WDS2 pic.twitter.com/kDnfeqti67 DLP Report(@ DLPReport) link

❄️ Let’s walk through the streets of Arendelle: 3D renderings of the facades and the public spaces of the “Frozen Land” town center at Walt Disney Studios Park: #Frozen #WDS2 pic.twitter.com/FENMqmZ1d5 DLP Report(@ DLPReport) link

And here’s a look at the Attraction entrance: #Frozen #WDS2 pic.twitter.com/XSJvtUibRZ DLP Report(@ DLPReport) link