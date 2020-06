Nieuwe plaag overspoelt Amerikaanse steden: illegaal straatvuurwerk



Joeri Vlemings

29 juni 2020

11u38 0 De 4th of July komt eraan, maar de laatste weken lijkt het of de Verenigde Staten bijna dagelijks hun nationale feestdag vieren met urenlang illegaal straatvuurwerk. In New York alleen al kreeg de politie bijna 5.000 klachten daarover. Maar ook San Francisco aan de westkust hoort het stevig knallen. En er is geen aanwijsbare reden voor.

De autoriteiten breken er hun hoofd over waarom illegaal straatvuurwerk plots zo boomt in de VS en waar de bevolking de feestelijke explosieven vandaan haalt. Volgens de politie van Brooklyn lijkt het vuurwerk vaak op wat enkel aan professionals met een licentie mag worden verkocht. “Het gaat duidelijk niet om gewone rotjes”, aldus Eric Adams.

Het begon allemaal in die New Yorkse wijk, Brooklyn, waar de laatste weken meer dan 2.200 klachten binnenliepen over afgestoken vuurwerk. Jongeren schoten er op straat Romeinse kaarsen naar elkaar, als spel. Brooklyn stak Boston aan, daarna waren de buitenwijken van Washington DC en de rest van de VS aan de beurt. De politie van San Francisco aan de andere kant van het land wordt eveneens overspoeld met klachten over slapeloze nachten en opgeschrikte huisdieren. Bewoners verwarren het vuurwerk soms ook met schoten. Het zorgt voor angst.

De coronacrisis zal er ongetwijfeld voor iets tussen zitten. Het vuurwerk is voor sommigen een manier van stoom aflaten in een moeilijke periode, zo beweren ze zelf. New York werd zwaar getroffen door Covid-19. Maar het vuurwerk is en blijft ook gevaarlijk, zowel voor lichamelijke en psychische letsels als voor schade aan gebouwen en huizen, die vuur kunnen vatten.

In New York City loopt de situatie het meest uit de hand, hoewel de verkoop van alle soorten vuurwerk daar verboden is. De staat New York is iets milder en laat sterretjes toe. Niet alle Amerikaanse staten leggen de verkoop van vuurwerk aan banden. New Yorkers moeten dan ook, bijvoorbeeld, slechts de grens met Pennsylvania oversteken om zich daar knallers aan te schaffen. Met alle gevolgen van dien. Vorige week gingen er beelden uit Brooklyn rond van iemand die vuurwerk naar een dakloze wierp. Over de toestand van het slachtoffer, wiens rug in brand stond, is verder niets bekend. Nog zeker twee anderen - een tiener uit de Bronx en een dertiger uit Brooklyn - raakten gewond door het afschieten van vuurwerk.

Zaterdag is het de nationale feestdag in de VS, de 4th of July. De New Yorkse autoriteiten verwachten daarom nog een toename van het afgestoken vuurwerk. Burgemeester Bill de Blasio wordt het vuur aan de schenen gelegd, bovenop de kritiek die hij krijgt voor zijn aanpak van de coronapandemie. In een reactie zei hij dat hij naar “de hoofdoorzaak” wil gaan: “We moeten de bron - de bevoorrading - afsluiten.”