Nieuwe peiling zet Duitse SPD op minder dan 20 procent KVE

18 januari 2018

23u54

De Duitse sociaaldemocraten van de SPD hebben in een vandaag gepubliceerde peiling verder terrein verloren. Volgens die peiling, door Forsa Institute, haalt de partij nog 18 procent, een verlies met twee procentpunten. Bij de verkiezingen in september haalde de partij 20,5 procent.

Zondag houdt de partij een congres over deelname aan een nieuwe coalitie met de christendemocraten van bondskanselier Angela Merkel. De uitkomst van dat congres is nog onzeker. Een meerderheid van de SPD-stemmers (61 procent) gaf in de peiling aan dat de partij moet instemmen met het opstarten van coalitieonderhandelingen.

Een andere peiling, door YouGov op vraag van DPA, toonde aan dat Duitsers SPD-leider Martin Schulz niet willen als vicekanselier in een coalitie geleid door Merkel. Een derde van de Duitsers wil dat Sigmar Gabriel aanblijft als vice, terwijl 22 procent ijvert voor Schulz. Nog minder voorstanders zijn er voor Schulz als minister van Buitenlandse Zaken: 11 procent wil Schulz, 32 procent wil dat Gabriel aanblijft. Bij de SPD-kiezers wil 13 procent Schulz als Buitenlandminister, en net de helft wil een verlengd verblijf van Gabriel.

In de Forsa-peiling gaan CDU en de Beierse zusterpartij CSU er met één procentpunt op vooruit, naar 34 procent. De vier andere partijen halen allemaal tussen de 8 en 12 procent.

De peiling werd begin deze week gedaan, dus nadat SPD en CDU hun verkennende gesprekken afrondden.