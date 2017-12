Nieuwe partij tegen 'afrofobie': "Voer Papiaments en Surinaams in als keuzetalen" FT

Bron: NOS 0 UCF De leden van UCF of 'U-buntu Connected Front'. In Rotterdam komt volgend jaar een nieuwe politieke partij op. Op zich niets bijzonders, al richt de groep zich specifiek op mensen met een Afrikaanse of Caraïbische achtergrond. Ze wil strijden tegen racisme en 'afrofobie'.

De zwartepietendiscussie heeft dit jaar een treurig dieptepunt bereikt in Nederland. Zwarte Piet is racisme en gelinkt aan het slavernijverleden, riepen tegenstanders. Ze willen dat het onderwijs meer aandacht besteed aan de slavenstatus die de helper van Sinterklaas krijgt. "Veel Nederlanders zien immers het probleem niet", klonk het in november en december van dit jaar. "Ze beseffen helemaal niet waar de heisa vandaan komt."Daar wil de nieuwe politieke partij 'U-buntu Connected Front' nu deels verandering in brengen.

De partij wil strijden tegen racisme en "afrofobie". Ook wil ze de kansen van Afrikaanse Rotterdammers vergroten. Zij vinden nog te moeilijk de weg naar de stembus, klinkt het en worden nog te veel geconfronteerd met het slavernijverleden.

De leden die opkomen voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar eisen ook dat alle tradities met racistische elementen worden verboden, net als verwijzingen hiernaar op straat. Een ander programmapunt: het invoeren van Papiaments en Sranantongo als keuzetalen op school. Die eerste is de lokale taal op de eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao. Sranantongo wordt gesproken in Suriname.

In Nederland woonden op 1 januari 2017 in totaal 338.674 Afrikanen, 178.556 Surinamer en 90.756 Antillianen.

