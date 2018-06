Nieuwe ontmoeting tussen Trump en Poetin op til HA

23 juni 2018

23u04

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump zal zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin "in een eerder nabije toekomst" ontmoeten. Dat heeft Mike Pompeo, het hoofd van de Amerikaanse diplomatie, gezegd in een interview op tv-zender MSNBC.

Trump zelf had donderdag gewag gemaakt van een mogelijke ontmoeting met Poetin in juli. De laatste ontmoeting tussen beiden dateert van november 2017 in Vietnam.

Buitenlandminister Pompeo preciseerde dat afspraken van deze topontmoeting zullen besproken worden tijdens een bezoek aan Moskou van John Bolton, de nationale veiligheidsadviseur van Trump. "Ik weet dat ambassadeur Bolton zondag of maandag naar Moskou plant af te reizen", zei Pompeo.

President Trump neemt op 11 en 12 juli in Brussel deel aan de NAVO-top, nadien is hij op 13 juli op bezoek in het Verenigd Koninkrijk. Begin juni gaf president Poetin te kennen dat hij bereid was tot een ontmoeting met Trump.

Naast de affaire Skripal - de vergiftiging in het Verenigd Koninkrijk van een voormalige Russische spion en zijn dochter die leidde tot de uitwijzing van diplomaten - staan de relaties tussen Washington en Moskou sinds maanden onder druk door verdenkingen van collusie tussen het campagneteam van Donald Trump en het Kremlin.