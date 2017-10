Nieuwe onthullingen zoals Panama Papers op komst 12u39

Bron: Belga 0 Thinkstock Internationale media lijken opnieuw met grote onthullingen te komen over het wegsluizen van geld door grote ondernemingen en rijke personen. Na de zogenoemde Panama Papers op basis van gegevens van een vermogensbeheerder in Panama zegt nu een trustkantoor in Bermuda door hetzelfde samenwerkingsverband van media te zijn benaderd.

Bij de Panama Papers doken honderden internationale journalisten op miljoenen uitgelekte documenten van adviesbureau Mossack Fonseca & Co. Daaruit kwamen schimmige, maar niet per se illegale belastingconstructies naar voren. In de documenten doken ook de namen van 732 Belgen op.

Het kantoor Appleby in Bermuda zegt meerdere vragen te hebben gehad van het journalistenconsortium ICIJ naar aanleiding van uitgelekte documenten. Er zouden echter geen strafbare feiten zijn vastgesteld, benadrukt Appleby na intern onderzoek. Het kantoor zegt graag mee te werken aan eventuele onderzoeken door de betrokken autoriteiten.

Schending van privacy

Appleby sneert ook naar de betrokken media die informatie gebruiken die mogelijk op illegale wijze is verkregen en wordt gebruikt om de privacy van betrokkenen te schenden. Het bedrijf gaat niet in op hoe de gegevens zijn uitgelekt, maar zegt wel zijn databeveiliging inmiddels te hebben aangescherpt.

Bermuda is een overzees gebied van Groot-Brittannië. De eilandengroep ligt zo'n 1000 kilometer van de Amerikaanse oostkust. Volgens de krant The Telegraph heeft Appleby zijn klanten geïnformeerd over het lek. Diverse bekende Britten zouden juridisch advies hebben ingewonnen en PR-bureaus hebben ingeschakeld. De krant zegt dat enkele van de rijkste Britten betrokken zijn.

Appleby heeft ook vestigingen op de Kaaimaneilanden, de Kanaaleilanden Jersey en Guernsy, het eiland Man en de Seychellen.