Nieuwe onderhandelingsronde over brexit onder slecht gesternte van start

29 september 2020

In Brussel is dinsdag de negende onderhandelingsronde over een Europees-Brits handelsakkoord op gang getrokken. De deadline nadert en de onderhandelaars hopen eindelijk een doorbraak in de al maanden slabakkende gesprekken te forceren, maar een omstreden Brits wetsontwerp blijft een donkere schaduw over de onderhandelingen werpen.

De teams van hoofdonderhandelaars Michel Barnier en David Frost onderhandelen al sinds maart over een handelsakkoord, maar een deal is nog helemaal niet in zicht. De tijdsdruk is nochtans groot: eind dit jaar verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese douane-unie en interne markt en zonder akkoord dreigt dan alsnog een harde brexit met zware economische gevolgen.



Gehoopt wordt dat er tegen vrijdag een doorbraak kan geforceerd worden, zodat de teams vanaf volgende week "de tunnel" kunnen induiken en echt intensieve onderhandelingen kunnen aanvatten in de laatste rechte lijn naar de Europese top van 15 oktober. Die dag heeft de Britse premier Boris Johnson als deadline aangestipt. De Europeanen geven zichzelf de tijd tot eind oktober.



"Er is geen enkele garantie", zo blikte een Europees diplomaat vooruit naar deze cruciale week. Londen zal volgens de bron eerst een opening moeten maken op domeinen die voor de Europeanen van cruciaal belang zijn. Dat gaat dan over garanties voor eerlijke concurrentieverhoudingen tussen Europese en Britse bedrijven en de toegang van Europese vissers tot de Britse wateren.

Omstreden wetsontwerp

Tot overmaat van ramp worden de gesprekken bemoeilijkt door het conflict over de Internal Market Bill. Dat wetsontwerp van de Britse regering, dat momenteel in het parlement wordt behandeld, dreigt bepaalde afspraken te schenden uit het echtscheidingsakkoord waarmee het VK eind januari de Europese instellingen heeft verlaten.

Vicevoorzitter Maros Sefcovic van de Europese Commissie heeft Londen tot eind september de tijd gegeven om de omstreden elementen uit het wetsontwerp van tafel te halen. Maandag waarschuwde hij opnieuw dat hij "niet zal terugdeinzen" om juridische stappen te ondernemen tegen de Britten, die vooralsnog echter niet van inbinden willen weten.