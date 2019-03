Nieuwe olievlek afkomstig van afgebrand vrachtschip bedreigt Franse kust AW

16 maart 2019

17u05

Bron: ANP 0 Het vrachtschip Grande America dat eerder deze week zonk in de Golf van Biskaje lekt nog steeds olie. De Franse autoriteiten hebben volgens de media 325 kilometer ten westen van La Rochelle een nieuwe vlek ontdekt van 4,5 kilometer lang en 500 meter breed, die richting de zuidwestkust drijft.

De containerboot verdween dinsdag in de golven na een dagenlange brand. In de buurt van de rampplek werden donderdag al twee kilometerslange oliesporen gespot. Het gaat vermoedelijk om olie uit de brandstoftanks die een ernstige bedreiging vormt voor het milieu en de stranden van de departementen Gironde en Charente-Maritime, rond en ten noorden van Bordeaux. De vervuiling op zee bestrijden is erg moeilijk door het slechte weer.



De Grande America had 2000 auto's en 365 containers aan boord. Verscheidene daarvan bevatten gevaarlijke stoffen, die mogelijk al zijn verbrand. Vanuit de lucht zijn gisteren twee transportbakken gezien die aan de oppervlakte dreven.

Lees ook: Olietapijt voor Franse westkust na schipbreuk containerschip