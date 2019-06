Nieuwe Oekraïense president vraagt Europese hulp om oorlog te beëindigen FVI

04 juni 2019

17u49

Bron: Belga 2 De nieuwe Oekraïense president Volodymyr Zelenski heeft dinsdag aan de Europese Unie gevraagd om meer druk uit te oefenen op Moskou om een einde te maken aan de oorlog in het oosten van zijn land. Zelenski wijst de Europeanen daarbij op het lot van de kinderen die slachtoffer werden van het conflict.

Zijn eerste officiële buitenlandse bezoek als staatshoofd van Oekraïne bracht Zelenski dinsdag naar Brussel, waar hij werd ontvangen door Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Nadien trekt de 41-jarige politieke debutant, die voordien als komiek door het leven ging, naar de zetel van de Navo voor een onderhoud met secretaris-generaal Jens Stoltenberg.

In de aanloop stond Zelenski op zijn facebookpagina stil bij het lot van de kinderen in het aanslepende conflict met de pro-Russische separatisten in het oosten. Hij wees erop dat het wapengekletter al honderden kinderlevens heeft geëist. "Ik grijp de 'Internationale Dag van kinderen die slachtoffer zijn van geweld' aan om onze Europese vrienden aan deze cijfers te herinneren en om Rusland op te roepen om de oorlog te beëindigen", schrijft hij.

"Maar oproepen volstaat niet. Daarom zullen al mijn gesprekken met Europese leiders beginnen met een vraag: hoe gaan we samen druk uitoefenen op de agressor? Hoe gaan we die dwingen tot vrede? Ik ben zeker dat we samen een oplossing kunnen vinden. Misschien niet vandaag, maar we zullen ze vinden. We zijn dat verplicht in naam van de kinderen", besloot Zelenski.

Volgens de Verenigde Naties lieten 147 kinderen het leven sinds het begin van de oorlog in het oosten van Oekraïne. Er raakten 363 kinderen gewond en meer dan 200.000 kinderen moesten vluchten.

De EU en de Navo steunen Oekraïne sinds de Russische annexatie van de Krim en het begin van het conflict in het oosten in 2014. Zo zijn er onder meer zware economische sancties tegen Rusland in voege getreden. Tegelijkertijd vragen ze van het regime in Kiev om meer politieke en economische hervormingen door te voeren.