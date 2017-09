Nieuwe Nederlandse regering wil belastingen met 5 miljard verlagen KVE

20u55

Bron: Belga 0 ANP Premier Mark Rutte bij aankomst op het Binnenhof voor onderhandelingen. De nieuwe regering in Nederland wil iedereen die werkt minder belasting laten betalen. De onderhandelende partijen - de liberalen van VVD en D66 en de christelijke partijen CDA en ChristenUnie - trekken netto 5 miljard euro uit voor belastingverlaging voor burgers, meldt de NOS.

De partijen zouden het ook zo goed als eens zijn over een ingrijpende aanpassing van het belastingstelsel: het schrappen van twee van de vier belastingschijven. In eerste schijf gaat het tarief naar 37 procent. Wie meer dan 68.000 euro verdient ,zou terechtkomen in de tweede schijf, met een tarief van 49,5 procent.