Nieuwe nederlaag voor Trump in strijd om belastingaangiften ADN

04 november 2019

18u24

Bron: ANP 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft opnieuw een nederlaag geleden in de strijd rond het vrijgeven van zijn belastingaangiftes. Een federaal hof van beroep heeft vandaag geoordeeld dat Trump die aangiftes, waar de procureur van Manhattan al maanden naar vraagt, wel degelijk moet vrijgeven. Zijn presidentiële immuniteit geeft hem niet het recht om niet in te gaan op het bevel van de procureur.

Een panel van rechters oordeelde vandaag dat het boekhoudkantoor Mazars, dat Trumps fiscale zaken regelt, geen enkele reden heeft om acht jaar aan belastingafgiftes (van 2011 tot 2018) niet vrij te geven, zoals de procureur van Manhattan dat vraagt.

Pornoster

Die vraag kwam er in het onderzoek naar een storting van 130.000 dollar aan het adres van pornoster Stormy Daniels om haar te doen zwijgen over een vermeende affaire die ze had met de president. De advocaten van Trump hebben steeds volgehouden dat Trump immuniteit geniet voor strafrechtelijke onderzoeken en vervolgingen, zolang hij in het Witte Huis zit.





De rechters van het hof van beroep hebben in hun arrest van nu verklaard dat ze niet wilden oordelen over de vraag of een president immuun is voor alle aspecten van een strafrechtelijk onderzoek. Wel zijn de rechters het erover eens dat die immuniteit niet verhindert dat een derde partij, in dit geval het advocatenkantoor, verplicht kan worden om in een onderzoek niet-vertrouwelijke informatie van een cliënt vrij te geven, zelfs al is die cliënt de president.



Hooggerechtshof

De beslissing betekent niet dat Trump de documenten meteen moet vrijgegeven: indien Trumps advocaten voet bij stuk houden, kan de zaak volgens waarnemers voor het Hooggerechtshof komen.

Trump is de eerste Amerikaanse president sinds Richard Nixon (1969-74) die weigert om zijn belastingaangifte openbaar te maken, zoals dat de gewoonte is tijdens de campagne. Al van in het begin verklaarde Trump dat hij de documenten niet kon vrijgegeven, omdat hij extra controles moest ondergaan door de belastingsdienst.

Naast de procureur van Manhattan, verkozen als Democraat, hebben ook Democratische parlementsleden zowel in Washington als in New York dossiers ingediend om Trump te verplichten om zijn fiscale situatie vrij te geven.