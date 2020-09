Nieuwe nationale polls wijzen uit: Biden behoudt voorsprong op Trump KVE

27 september 2020

15u08

Bron: ABC News, Washington Post, The New York Times 6 In een race die gekenmerkt wordt door grote polarisatie, behoudt Joe Biden nationaal een voorsprong van 8 à 10 procentpunten op Donald Trump, zo wijzen de meest recente peilingen uit.

In een poll van ABC News en The Washington Post haalt Biden 54 procent tegenover 44 procent voor Trump. Dat resultaat komt overeen met de vorige peiling medio augustus. De steun voor Biden zakt evenwel naar 49 procent wanneer ook de Libertijnse kandidaat en die van de Green Party worden opgenomen, tegenover 43 procent voor Trump.

Ook in een peiling van The New York Times heeft de Republikein (41 procent) een achterstand goed te maken op zijn Democratische tegenstrever (49 procent). De foutenmarge bedraagt 3,5 procent.



Nieuwe opperrechter

Bovendien vindt een meerderheid (56 procent) dat het toekomt aan de nieuw verkozen president om een opperrechter te benoemen na het overlijden van Ruth Bader Ginsburg vorige week. 41 procent is van mening dat Trump nog voor de verkiezingen een nieuwe opperrechter mag aanduiden.

Dat de Republikeinen nog voor de verkiezingen een kandidaat willen voordragen en goedkeuren ligt heel gevoelig bij de Democraten, aangezien de door de Republikeinen gedomineerde Senaat weigerde om zich uit te spreken over een kandidaat van Barack Obama tijdens een verkiezingsjaar. Bovendien zou de benoeming van een conservatieve rechter het evenwicht tussen “progressieve” en “conservatieve” rechters in de Supreme Court nog meer uit evenwicht brengen. Tot het overlijden van Ginsburg bestond het Hof uit vier eerder progressieve en vijf eerder conservatieve rechters.

Donald Trump heeft zaterdag zoals verwacht de conservatieve Amy Coney Barrett voorgedragen als kandidaat-rechter voor het Hooggerechtshof.

