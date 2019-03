Nieuwe naam van hoofdstad stuit op kritiek in Kazachstan: twintigtal mensen opgepakt bij rellen TVC

21 maart 2019

18u15

Bron: Belga 0 De beslissing om de Kazachse hoofdstad Astana om te dopen tot Noersoeltan, een verwijzing naar ex-president Noersoeltan Nazarbajev, stuit vandaag in eigen land op kritiek. In de hoofdstad heeft een gevecht plaatsgevonden tussen voor- en tegenstanders van de nieuwe naam. Er is ook een petitie opgestart tegen de naamswijziging.

Het Kazachse parlement besliste gisteren dat de hoofdstad Astana in de toekomst 'Noersoeltan' moet worden genoemd. De nieuwe naam is een verwijzing naar de ex-president Noersoeltan Nazarbajev, die dinsdag na maar liefst dertig jaar ontslag nam als staatshoofd.

Referendum

Maar de nieuwe naam valt niet bij iedereen in de smaak. Een onlinepetitie tegen de wijziging was vandaag al door 37.000 mensen ondertekend. De initiatiefnemers willen een referendum afdwingen.

In de hoofdstad zijn aanhangers en tegenstanders van de naamsverandering zelfs slaags geraakt, zo meldt het Russische nieuwsagentschap Ria Novosti. Een twintigtal mensen werd opgepakt. Het door de staat gecontroleerde nieuwsagentschap Kazinform maakt geen melding van protest. Er wordt enkel meegedeeld dat steeds meer steden van plan zijn om hun hoofdstraat naar Nazarbajev te vernoemen.

Meerdere namen

Overigens is de stad al verschillende keren van naam veranderd. Het oorspronkelijke Akmolinsk werd in 1961 omgedoopt tot Tselinograd en in 1992 tot Akmola. In 1998, kort nadat de stad tot hoofdstad van Kazachstan werd gepromoveerd, werd de stad Astana genoemd. "Astana" is het Kazachse woord voor "hoofdstad".