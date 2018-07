Nieuwe mobilhome van Belgisch koppel ontploft op parking aan Mont Saint-Michel Redactie

22 juli 2018

16u08

Bron: actu.fr 0 In de nacht van vorige week woensdag op donderdag is op een parking aan de Mont Saint-Michel in de Franse gemeente Beauvoir brand ontstaan in de nieuwe mobilhome van een Belgisch koppel. Het koppel werd uit hun slaap gewekt door geknetter van vuur en kon tijdig ontsnappen uit de mobilhome. De brand veroorzaakte een ontploffing.

De beheerder van de parking had iedereen geëvacueerd terwijl gewacht werd op de brandweer. Door de brand is een gasfles in de mobilhome ontploft. Dat veroorzaakte heel wat rondslingerend puin. Daarbij zijn twee kijklustigen gewond geraakt: een persoon was aan de buik gewond, een andere aan de schouder. Beide zijn verzorgd in het ziekenhuis. De brandweer kwam ter plaatse toen de gasfles net was ontploft en heeft de mobilhome kunnen blussen.

Het koppel heeft de nacht moeten doorbrengen in een hotel.