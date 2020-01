Nieuwe migratieplannen EU: “Wie onze bescherming niet verdient, sturen we zelf terug” jv

30 januari 2020

10u04

Bron: De Telegraaf 24 De Europese Commissie gaat het migratiebeleid aanpassen. De bevoegde Eurocommissaris Margaritis Schinas wil komaf maken met wat hij een “lappendeken van nationale procedures” noemt. Schinas zegt aan De Telegraaf dat de EU alle vluchtelingen die geen recht hebben op bescherming zelf zal terugsturen. EU-landen moeten ook niet langer migranten verplicht opnemen. Weg met de herverdelingsquota dus.

Schinas vindt dat het huidige Europese migratiebeleid niet werkt. Het was volgens de Eurocommissaris een paniekreactie na de crisis van 2015 en 2016. Hij bereidt een alomvattend Europees migratiepact voor. Schinas wil afstappen van de verplichte verdeling van migranten omdat het Europees asielbeleid volgens hem net daarom niet marcheerde.

Alle landen van de Europese Unie zullen wel een bijdrage moeten leveren, maar zijn niet langer verplicht om vluchtelingen op te vangen. Het nieuwe systeem werkt met “mandjes”. Een mand met lastenverdeling en asielverzoeken, een ander met bijdragen in middelen, nog een ander met landen die de leiding nemen in terugkeer. Alle landen moeten op de een of andere manier bijdragen tot die mandjes. In de praktijk zal het neerkomen op: wie geen vluchtelingen wil opvangen, moet betalen.

“Europa zal een asielbestemming blijven voor de ellende van de wereld”, zegt Schinas in De Telegraaf. “Maar iedereen die niet die bescherming van de EU verdient, zal terugmoeten. En deze keer doen we het ook.” Schinas rekent daarvoor op de nieuwe Europese grens- en kustwacht, die de komende jaren moet uitgroeien tot 10.000 bewapende mensen in EU-uniform. Voor de Griekse Eurocommissaris begint alles met een betere bewaking van de buitengrenzen.

Verder zoekt Schinas win-win-partnerschappen met landen waar veel migranten vandaan komen. Op de leest geschoeid van de deal met Turkije? Dat is nog niet duidelijk. Maar Schinas zegt wel: “Dat werkt en we moeten Turkije daar dankbaar voor zijn.” Dat de terugkeer nog altijd gebrekkig is, ligt volgens Schinas meer bij de Grieken. Daarom wil hij dat de EU het terugkeerbeleid zelf in handen neemt en niet meer vooral aan de lidstaten overlaat.