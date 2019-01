Nieuwe migrantenmars richting Mexico en VS? “15.000 mensen vertrekken binnenkort in Honduras” LH

07 januari 2019

12u30

Bron: The Telegraph, Los Angeles Times 3 Er zou op 15 januari een nieuwe migrantenmars, die volgens sommigen liefst 15.000 mensen op de been zal brengen, vertrekken vanuit Honduras. Het nieuws circuleert sinds eind december in Mexicaanse en Amerikaanse media, afgelopen weekend berichtte ook de Britse krant The Telegraph erover op basis van een bron bij mensenrechtenorganisaties.

De karavaan, die op 15 januari vanuit de stad San Pedro Sula zou vertrekken, zou daarmee dubbel zo groot zijn als de drie vorige samen. Duizenden migranten begonnen in oktober vorig jaar in twee karavanen van Honduras naar de VS. Het waren vooral Midden-Amerikanen die het alom aanwezige bendegeweld en de armoede in hun thuislanden – vooral Guatemala, El Salvador en Honduras - ontvluchtten. Ongeveer 1.500 migranten, voornamelijk afkomstig uit El Salvador, staken begin november de grens van Guatemala naar Mexico over. Op een gegeven moment trokken volgens sommige media ongeveer 7.000 mensen richting de grens met de VS.

Duizenden van die migranten hebben sinds november de plaats Tijuana, aan de grens met de VS vlak bij San Diego, bereikt en hopen er de VS binnen te komen. Daar kwam het echter al verschillende keren tot rellen. De Amerikaanse grenspolitie zette in november en tijdens de eerste uren van het nieuwe jaar traangas in om honderden migranten ervan te weerhouden de grens over te steken.

De krant Los Angeles Times berichtte eind december al over een nieuwe migrantenmars, op basis van berichtgeving in Spaanstalige media zoals El Diario de Chiapas - een krant uit de zuidelijke staat Chiapas - en migrantenrechtenorganisaties.

Werk zoeken in Mexico

“Er wordt gezegd dat de nieuwe karavaan nog groter zal zijn als de vorige”, aldus Irma Garrido van Reactiva Tijuana Foundation. Garrido legde uit dat er waarschijnlijk opnieuw mensen uit El Salvador en Guatemala de mars zullen vervoegen, maar zei er nog bij dat velen niet van plan zijn rechtstreeks naar de grens in Tijuana te trekken. “Ze zullen eerst in Chiapas en Oaxaca in het zuiden van Mexico blijven om werk te zoeken.” Dat zou ook te maken hebben met de erbarmelijke levensomstandigheden in Tijuana, waar de binnenstad overvol zit met migranten en de plaatselijke bevolking vijandig reageert.

Het nieuws over de plannen van verschillende groepen om Honduras te verlaten, zou opnieuw vooral via sociale media worden verspreid. Zo zouden de deelnemers ook te weten komen welke routes gevolgd zullen worden.

Ook volgens The Telegraph is het goed mogelijk dat de eindbestemming niet de VS maar Mexico is. “De bouw van een nieuw spoorwegproject zal naar verwachting duizenden banen opleveren in het zuiden van het land. De Mexicaanse president Andrés Manuel López heeft daarvoor visa toegezegd voor Centraal-Amerikaanse migranten”, zo schrijft de krant. “Velen zullen eerst in Mexico werk zoeken en op een later tijdstip naar de VS trekken”, aldus Karen Spring van The Honduras Solidarity Network, een koepel van mensenrechtenorganisaties in het land. “Uiteindelijk zijn ze allemaal op zoek naar economische zekerheid, veiligheid en een kans om herenigd te worden met hun families.”

