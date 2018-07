Nieuwe Mexicaanse president overweegt legalisering van alle drugs kv

18 juli 2018

21u52

Bron: Newsweek, TéléSUR 2 Andrés Manuel López Obrador, de pas verkozen president van Mexico, overweegt om alle drugs in het land te legaliseren. Hij hoopt op die manier drugskartels overbodig te maken en zo het einde in te luiden van de karteloorlogen die jaarlijks aan tienduizenden mensen het leven kosten, zo schrijft El País.

De Mexicaanse overheid is er de voorbije tien jaar niet in geslaagd om het geweld in te dijken en het is tijd om “te stoppen met doen alsof er niets aan de hand is”, aldus Obrador.

De aankomende minister van Binnenlandse Zaken Olga Sanchez Cordero deelt mee dat ze van Obrador groen licht heeft gekregen om “alles te doen wat nodig is om de vrede in het land te herstellen”.

Tijdens een seminarie over drugsgelateerd geweld zei Cordero dat een mogelijke complete ommekeer van de drugswet tot de opties behoort. “Hij was zeer goed op de hoogte over mijn toespraken en mijn artikels in de pers over de decriminalisering van drugs”, aldus de vrouw, die zegt dat de carte blanche kreeg van de president om het probleem aan te pakken. "Laat ons het debat opengooien", zei hij.

Mexico wordt al sinds eind 2006 geplaagd door geweld nadat de overheid een omstreden militair offensief instelde om de drugshandel en georganiseerde misdaad de kop in te drukken. Die aanpak leidde echter alleen maar tot nog meer geweld.

“De aanpak die in essentie gebaseerd is op het 'prohibitionisme', de zogenaamde antidrugsoorlog, die begon in de jaren 1970, is er niet in geslaagd om de productie, de handel of consumptie van drugs in de wereld te verhinderen”, zei uittredend president Enrique Peña Nieto tijdens een vergadering van de Verenigde Naties in 2016.